Getty
ترجمه
بول بوغبا يتلقى انتقادًا قاسيًا بأنه "قضى ثلاث سنوات جيدة في مسيرته الكروية" من قبل منافسه السابق في الدوري الإيطالي الذي يستهدف لاعب وسط مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق
بوغبا يكافح من أجل استعادة لياقته البدنية ومستواه الفني في موناكو
تم تخفيض العقوبة الأولية التي كانت مدتها أربع سنوات إلى 18 شهراً بعد الاستئناف، ليتمكن بوغبا من البحث عن نادٍ جديد في ربيع عام 2025، بعد أن تم تسريحه من نادي يوفنتوس العملاق الذي يتخذ من تورينو مقراً له.
واجه اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا صعوبات في عودته إلى وطنه فرنسا، بعد أن وقع عقدًا لمدة عامين مع موناكو، حيث أعاقته مشاكل اللياقة البدنية وحالت دون تحقيقه التأثيرالمطلوب في عام كأس العالم.
- Getty
بوغبا قال إنه نادراً ما كان لاعباً من الطراز العالمي
وقد أشار ناينجولان بشكل قاسي إلى أن بوجبا نادراً ما كان جزءاً من النخبة العالمية على مدار مسيرته، على الرغم من أنه كان في يوم من الأيام أغلى لاعب في العالم - حيث عاد إلى أولد ترافورد في عام 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني (119 مليون دولار).
واجه ناينجولان، لاعب المنتخب البلجيكي السابق، بوغبا بين عامي 2012 و2016، وقال لموقع Sportium.fun: "في عصري في الدوري الإيطالي، كان [أرتورو] فيدال و[دانييلي] دي روسي فقط أقوى مني. بوغبا؟ كنت أفضل منه، لم يكن لديه سوى ثلاث سنوات جيدة في مسيرته بأكملها".
ناينجولان يشرح سبب رفضه الانتقال إلى يوفنتوس
كان لدى ناينجولان فرص متعددة للانضمام إلى بوجبا في يوفنتوس عندما كان في ذروة أدائه، لكنه كان دائمًا يتجنب ذلك. ذلك لأن لاعب الوسط الكاريزمي، المعروف بتسريحات شعره الجريئة، كان يريد أن يختبر نفسه بشكل كامل في جميع الأوقات.
قال: "كنت ألعب لعبة Football Manager ولم أختر أبدًا أقوى فريق. عندما يفوز نادٍ مثل روما باللقب، يكون ذلك احتفالًا لمدة 20 عامًا. في يوفنتوس، عليك الفوز باللقب كل عام، وهو شعور مختلف تمامًا".
يعتقد ناينجولان - الذي لعب في إيطاليا مع أندية مثل كالياري وروما وإنتر - أن يوفنتوس كان يحظى دائمًا بمعاملة تفضيلية من قبل حكام المباريات. وأضاف: "عندما تم افتتاح ملعب يوفنتوس، لعبت هناك مع كالياري وتعادلنا 1-1 بفضل ركلة جزاء غير موجودة تم منحها ليوفنتوس.
ثم انتقلت إلى روما، وفي أول مباراة لي في نفس الملعب، خسرنا 3-2 بركلتين جزاء تم منحهما خارج منطقة الجزاء. الجميع رأى ذلك. هذه هي الحقيقة، لكن لا يستطيع الجميع أن يقولها".
- Getty
تخطيط الشخصيات الملونة ينتقل إلى الإدارة
لا يزال ناينجولان يلعب في سن 37 عامًا مع فريق باترو إيسدن البلجيكي الذي يلعب في الدرجة الثانية، وهو غير راضٍ عن الاتجاه الذي يسير فيه كرة القدم الحديثة. وقال، في ظل الجدل الذي أثارته التكنولوجيا والذي لم يكن ضروريًا: "يجب أن تظل كرة القدم كما كانت في السابق. إذا كانت الأخطاء لا تزال تحدث مع تقنية VAR، فمن الصواب إزالتها وترك الحكام يرتكبون الأخطاء بشكل طبيعي. كرة القدم الحقيقية هي شيء آخر".
على الرغم من انتقاده لكرة القدم، لا يرغب ناينجولان في الابتعاد عن اللعبة في أي وقت قريب. مع اقتراب نهاية مسيرته الكروية، يخطط للانتقال إلى مجال الإدارة.
وقال عن احتمال تحوله إلى التدريب، في تصريح متفائل آخر من رجل لم يفتقر أبدًا إلى الثقة بالنفس: "بالنظر إلى ما هو موجود، أعتقد أنني أستطيع القيام بذلك".
يبقى أن نرى متى سيتم السير في هذا الطريق، ولكن نجوم المستقبل قد تم تحذيرهم من أن ناينجولان مستعد لاتخاذ القرارات في مكان ما ولن يتوقع أقل من الالتزام التام بقضيته.
إعلان