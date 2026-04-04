بول بوغبا، الذي عانى من سلسلة من الإصابات، يستعد أخيرًا للعودة إلى صفوف موناكو بعد غياب دام أربعة أشهر

أكد المدرب سيباستيان بوكوغنولي أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أصبح الآن خيارًا جديًا للمباراة القادمة في الدوري الفرنسي ضد مرسيليا. وفي حديثه قبل المباراة، قدم بوكوغنولي تحديثًا واعدًا بشأن مستوى لياقة اللاعب الفرنسي. وقال المدرب البلجيكي: "إنه جاهز للعب". "لا تزال هناك ثلاث حصص تدريبية متبقية، لكنه يتدرب باستمرار مع المجموعة منذ بداية فترة التوقف الدولية. وبالنظر إلى التطور الإيجابي، فمن المحتمل أن يكون ضمن التشكيلة، نعم. وإذا لم يكن موجودًا، فهذا يعني أننا قررنا معًا أن كل شيء ليس جاهزًا تمامًا بعد لكي يلعب في مباراة الدوري. في الوقت الحالي، لا توجد موانع والأمور تسير على ما يرام. الأمر لا يزال مفتوحًا".