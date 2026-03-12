بيلجريني يرد على برنارديسكي، ثم العارضة توقف روما وبولونيا: 1-1، كل شيء سيتحدد في مباراة الإياب

بعد هزيمتين مؤلمتين في الدوري ضد جنوة وفيرونا على التوالي، يلتقي بولونيا وروما في مباراة الذهاب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي في ديربي إيطالي وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1: في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب دال آرا، يتقاسم الفريقان النتيجة. بعد هدف التقدم للروسوبليو، الذي سجله برنارديسكي بضربة ملتفة بيسراه بعد عمل فردي رائع من رو، رد لورينزو بيليجريني بالتعادل، حيث سجل من مسافة قريبة مستغلاً تمريرة مالين (التي أثارت بعض الاحتجاجات من جانب لاعبي بولونيا).

سيتحدد كل شيء في مباراة الإياب بعد سبعة أيام بالضبط في ملعب أوليمبيكو (ستقام المباراة في العاصمة بسبب ترتيب الجيالوروسي الأفضل في الدوري).