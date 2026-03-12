Goal.com
بولونيا - روما LIVE 1-0: برنارديسكي! مالين يضرب القائم، وبوبيغا يضيع فرصة مضاعفة النتيجة

تابع السباق مباشرة.

بعد هزيمتين مؤلمتين في الدوري على التوالي أمام جنوة وفيرونا، يلتقي بولونيا وروما في مباراة الذهاب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي في ديربي إيطالي: مباراة الذهاب ستقام على ملعب دال آرا، بينما ستقام مباراة الإياب على ملعب أوليمبيكو بفضل ترتيب الجيالوروسي الأفضل في الدوري.

    بولونيا - روما 1-0

    الهدافون: 50' برنارديسكي (ب)

    بولونيا (4-2-3-1): سكوروبسكي؛ جواو ماريو، كاسال، لوكومي، ميراندا؛ فريولر، بوبيغا؛ برنارديسكي، فيرغسون، رو؛ كاسترو. مدرب: إيطاليانو

    روما (3-4-2-1): سفيلار، غيلاردي، نديكا، سيليك؛ رينش (58' تسيميكاس)، إل عيناوي، كريستانتي، ويسلي؛ بيسيلي، سرقسطة (46' فاز)؛ مالين. المدرب: جاسبريني

    الحكم: جابلونسكي

    اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: ميراندا (ب)، ويسلي (ر)، كاسال (ب)

    طرد: -

