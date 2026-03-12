بولونيا - روما 1-0



الهدافون: 50' برنارديسكي (ب)

بولونيا (4-2-3-1): سكوروبسكي؛ جواو ماريو، كاسال، لوكومي، ميراندا؛ فريولر، بوبيغا؛ برنارديسكي، فيرغسون، رو؛ كاسترو. مدرب: إيطاليانو

روما (3-4-2-1): سفيلار، غيلاردي، نديكا، سيليك؛ رينش (58' تسيميكاس)، إل عيناوي، كريستانتي، ويسلي؛ بيسيلي، سرقسطة (46' فاز)؛ مالين. المدرب: جاسبريني

الحكم: جابلونسكي

اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: ميراندا (ب)، ويسلي (ر)، كاسال (ب)

طرد: -