Goal.com
مباشر
CM Grafica Bologna Roma LIVE 16 9Getty Images/Calciomercato
Gabriele Stragapede

ترجمه

بولونيا - روما LIVE، التشكيلات الرسمية: كاسترو ضد مالين، بوبيغا ورينش من الدقيقة 1

تابع السباق مباشرة.

بعد هزيمتين مؤلمتين في الدوري على التوالي أمام جنوة وفيرونا، يلتقي بولونيا وروما في مباراة الذهاب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي في ديربي إيطالي: مباراة الذهاب ستقام على ملعب دال آرا، بينما ستقام مباراة الإياب على ملعب أوليمبيكو بفضل ترتيب الجيالوروسي الأفضل في الدوري.

  • شاهد البث المباشر على NOW

    تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عندما تشترك من خلال هذه الروابط، سنحصل على عمولة

    اكتشف أفضل العروضاشترك في NOW

    • إعلان

  • تابع بيانات السباق

  • الأهداف والأحداث البارزة

  • الجدول

    بولونيا - روما 0-0

    الهدافون: -

    بولونيا (4-2-3-1): سكوروبسكي؛ جواو ماريو، كاسال، لوكومي، ميراندا؛ فريولر، بوبيغا؛ برنارديسكي، فيرغسون، رو؛ كاسترو. المدرب: إيطاليانو

    روما (3-4-2-1): سفيلار، غيلاردي، نديكا، سيليك؛ رينش، إل عيناوي، كريستانتي، ويسلي؛ بيسيلي، سرقسطة؛ مالين. المدرب: جاسبريني

    الحكم: جابلونسكي

    الإنذارات: -

    طرد: -

الدوري الأوروبي
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
روما crest
روما
روما
0