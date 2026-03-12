بولونيا-روما، تقييم لاعبي الروسوبلو: جواو ماريو 4. برنارديسكي وروي لا يمكن إيقافهما

تقييمات بولونيا

سكوروبسكي 6: ظل متفرجًا لفترة طويلة، باستثناء بضع مرات خرج فيها من مرماه، وتلقى هدف التعادل دون أن يكون له ذنب في ذلك.

جواو ماريو 4: خطأه في توقف بسيط مهد الطريق لروما للتعادل، وهو ما قضى على آمال بولونيا في التأهل. (زورتيا لم يشارك)

كاسال 6: مالين لاعب صعب المراس، في الشوط الثاني استخدم أساليب قاسية، لكن في النهاية كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ (فيتيك لم يشارك).

لوكومي 6.5: الأفضل في الخلف، كما هو الحال غالبًا. دخل في صراع جميل مع فاز في الشوط الثاني.

ميراندا 6: تعافى بسرعة، خاطر قليلاً في الشوط الأول بضربة جسدية على رينش الذي كان قد حصل على إنذار، ثم قام بدوره. مع الإنذار الأصفر، سيتم إيقافه في مباراة الإياب. (ليكوغيانيس sv)

بوبيغا 5: أضاع هدفين مهمين للغاية في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. غير دقيق ومشتت.

فريولر 6.5: لم يتمكن من تصحيح خطأ جواو ماريو (ربما مع مخالفة مالين) في 1-1، لكنه أغلق العديد من الثغرات.

فيرغسون 6.5: عاد إلى مستواه المعهود، وفاز بالعديد من المواجهات في وسط الملعب.

برنارديسكي 7.5: أمسية رائعة. سفيلار يطير ليبعد عنه كرة من السبعة في الشوط الأول، ثم يسجل هدف التقدم الرائع، الرابع له في دوري أوروبا.

كاسترو 6.5: معركة رائعة مع نديكا، رائعة للمشاهدة. وكلاهما كانا رائعين (دالينجا س.ف).

رو 7.5: لاعب سريع للغاية، يجعل سيليك يجن جنونه. غالبًا ما يتخطاه، يفتقر قليلاً إلى الفعالية ولكنه يجدها في هدف برنارديسكي حيث يتخطى نصف لاعبي روما ويمرر الكرة إلى رقم 10 في التوقيت المثالي. (كامبياغي 6: يحصل على خطأين ثمينين)

إيطاليانو 7: أفضل بولونيا في 2026، لكنه يهدر الفرص في مباراة كان يسيطر عليها تقريبًا. النتيجة 1-1 لا تعكس حقيقة المباراة التي كان يجب أن يفوز بها، نظرًا لعدد الفرص التي صنعها.