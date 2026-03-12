بولونيا-روما، تقييمات CM: بيليجريني حاسم، برنارديسكي ساحر. جواو ماريو 4

سكوروبسكي 6: ظل متفرجًا لفترة طويلة، باستثناء بضع مرات خرج فيها، وتلقى هدفًا دون أن يكون له ذنب في التعادل.

جواو ماريو 4: خطأه في توقف بسيط مهد الطريق لروما للتعادل، وهو ما قضى على آمال بولونيا في التأهل. (زورتيا لم يشارك).

كاسال 6: مالين لاعب صعب المراس، في الشوط الثاني استخدم أساليب قاسية، لكن في النهاية كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ (فيتيك لم يشارك).

لوكومي 6.5: الأفضل في الخلف، كما هو الحال غالبًا. دخل في صراع جميل مع فاز في الشوط الثاني.

ميراندا 6: تعافى بسرعة، خاطر قليلاً في الشوط الأول بضربة جسدية على رينش الذي كان قد حصل على إنذار، ثم قام بدوره. مع الإنذار الأصفر، سيتم إيقافه في مباراة الإياب. (ليكوغيانيس sv).

بوبيغا 5: أهدر هدفين مهمين للغاية في مجموع المباراتين. غير دقيق ومشتت.

فرويلر 6.5: لم يتمكن من تعويض خطأ جواو ماريو (ربما مع مخالفة مالين) في الهدف 1-1، لكنه أغلق العديد من الثغرات.

فيرغسون 6.5: عاد إلى لياقته البدنية، وفاز بالعديد من المواجهات في وسط الملعب.

برنارديسكي 7.5: أمسية رائعة. سفيلار يطير ليبعد عنه كرة من السبعة في الشوط الأول، ثم يسجل هدف التقدم الرائع، الرابع له في دوري أوروبا.

كاسترو 6.5: معركة رائعة مع نديكا، رائعة للمشاهدة. وكلاهما كانا رائعين (دالينغا غير مصنف).

رو 7.5: سريع للغاية، مما أدى إلى جنون سيليك. تجاوزه مرارًا، وافتقر إلى بعض الفعالية، لكنه وجدها في هدف برنارديسكي حيث تجاوز نصف لاعبي روما ومرر الكرة إلى رقم 10 في التوقيت المثالي. (تشامبياغي 6: حصل على خطأين ثمينين).

المدرب إيطاليانو 7: أفضل بولونيا في 2026، لكنه كان مهرجانًا لإهدار الفرص في مباراة سيطر عليها الفريق تقريبًا طوال الوقت. النتيجة 1-1 لا تعكس حقيقة المباراة التي كان يجب أن يفوز بها، نظرًا لعدد الفرص التي صنعها.