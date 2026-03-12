بولونيا-روما، اللاعب السابق سكوروبسكي وكابوس الدوري الأوروبي: تلك المرة التي تسبب فيها خطأه في إقصاء الجيالوروسي

لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا. قدم سكوروبسكي أداءً جيدًا في مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16 ضد فينورد، ولم يكن سيئًا أيضًا في مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد فيورنتينا (ديربي إيطالي أيضًا في تلك الحالة)؛ لكن العثرة كانت في مباراة الإياب ضد الفيورنتينا. بعد التعادل 1-1 في المباراة الأولى، ارتكب سكوروبسكي خطأ في الدقيقة 18 من الشوط الأول، عندما كانت النتيجة 0-1: لتجنب خروج الكرة إلى الخلف حتى لا يمنح ركنية للخصم، مرر البولندي الكرة عن غير قصد إلى ماركوس ألونسو الذي وضعها في المرمى الخالي وضاعف النتيجة ليحسم المباراة فعليًا. انتهت المباراة بنتيجة 3-0 لصالح فيورنتينا ووداع أوروبا لروما، وانتقد الحارس الجيلوروسي بسبب هذا الخطأ وانتقد جارسيا لأنه أشركه في المباراة. اليوم، يلتقي سكوروبسكي بروما في أوروبا، كخصم. في سن 34، مع مزيد من النضج والخبرة. ومن يدري ما إذا كان سيحاول مرة أخرى تجنب ركلة ركنية للخصم بإخراج الكرة من المرمى.