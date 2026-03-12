تستمر أسبوع الكؤوس الأوروبية اليوم بمباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات. المباراة التي تستحق التركيز عليها هي الديربي الإيطالي بين بولونيا وروما: مباراة الذهاب من دور الـ16 مقررة اليوم الخميس 12 مارس الساعة 18:45، أما مباراة الإياب فستقام في ملعب أوليمبيكو الأسبوع المقبل، الخميس 19. تحدي داخل التحدي للوكاس سكوروبسكي، حارس المرمى المولود عام 1991 الذي يدافع اليوم عن مرمى الفريق الأحمر والأزرق، لكنه كان الحارس الثاني في روما بين عامي 2013 و2015 وفي موسم 2017-18. من الواضح أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها اللاعب البولندي فريقه السابق، لكنه لم يواجهه من قبل في الدوري الأوروبي.
ترجمه
بولونيا-روما، اللاعب السابق سكوروبسكي وكابوس الدوري الأوروبي: تلك المرة التي تسبب فيها خطأه في إقصاء الجيالوروسي
سكوربسكي في الدوري الأوروبي مع روما
كانت إحدى مباريات هذه المسابقة من آخر مباريات الحارس البولندي مع الفريق الأحمر والأصفر. في موسم 2014/15، كان سكوروبسكي الحارس الأساسي لفريق رودي جارسيا في الدوري الأوروبي، حيث انزلق الفريق بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته في دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وتشسكا موسكو (كانت القواعد القديمة تنص على أن الفريق الذي يحتل المركز الثالث في مجموعته في دوري أبطال أوروبا ينتقل إلى الدوري الأوروبي). في ذلك الموسم، كان سكوروبسكي قد لعب بالفعل ضد تشيزينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، وضد مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في الدوري الأوروبي بسبب عدم توفر دي سانكتيس. أما قرار إشراكه كحارس أساسي في الدوري الأوروبي ضد فينورد وفورنتينا، فقد كان قرارًا فنيًا من المدرب لإعطاء فرصة للاعب شاب (في ذلك الوقت) كان يُنظر إليه (في سن 23 عامًا) على أنه الحارس الأول المحتمل في المستقبل.
خطأ سكوربسكي مع روما
لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا. قدم سكوروبسكي أداءً جيدًا في مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16 ضد فينورد، ولم يكن سيئًا أيضًا في مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد فيورنتينا (ديربي إيطالي أيضًا في تلك الحالة)؛ لكن العثرة كانت في مباراة الإياب ضد الفيورنتينا. بعد التعادل 1-1 في المباراة الأولى، ارتكب سكوروبسكي خطأ في الدقيقة 18 من الشوط الأول، عندما كانت النتيجة 0-1: لتجنب خروج الكرة إلى الخلف حتى لا يمنح ركنية للخصم، مرر البولندي الكرة عن غير قصد إلى ماركوس ألونسو الذي وضعها في المرمى الخالي وضاعف النتيجة ليحسم المباراة فعليًا. انتهت المباراة بنتيجة 3-0 لصالح فيورنتينا ووداع أوروبا لروما، وانتقد الحارس الجيلوروسي بسبب هذا الخطأ وانتقد جارسيا لأنه أشركه في المباراة. اليوم، يلتقي سكوروبسكي بروما في أوروبا، كخصم. في سن 34، مع مزيد من النضج والخبرة. ومن يدري ما إذا كان سيحاول مرة أخرى تجنب ركلة ركنية للخصم بإخراج الكرة من المرمى.