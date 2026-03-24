Goal.com
مباشر
Bologna FC 1909 v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

ترجمه

بولونيا، أورسوليني أمام مفترق طرق: تجديد العقد أم الانتقال إلى السعودية

انتقالات

لم يتم التوقيع مع المهاجم الجناح بعد.

يقف ريكاردو أورسوليني أمام مفترق طرق: فمن جهة هناك إغراء الانتقال إلى السعودية، ومن جهة أخرى تمديد عقده مع بولونيا، الذي ينتهي في يونيو 2027.


كتبت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن النادي الأحمر والأزرق أعد عقدًا يمتد حتى عام 2029 (مع خيار التمديد حتى عام 2030) ليجعله رمزًا للفريق بعد وصوله في يناير 2018. لكن اللاعب لم يوقع بعد على تجديد العقد، ويبدو أن السعودية قد عادت لتقدم عرضًا مرة أخرى كما فعلت في يونيو الماضي، عندما عرضت عليه راتبًا ملكيًا.


وفي الوقت نفسه، بعد إخفاقه في تسجيل ركلة جزاء من علامة 11 مترًا ضد لاتسيو، ظهرت لافتة من المشجعين في كاستيلديبولي تقول: "حبنا لا يمكن أن يتغير بسبب ركلة جزاء واحدة".


  • في يونيو 2025، تقدمت المملكة العربية السعودية بعرض: 10 ملايين يورو صافية سنوياً كراتب له، وحوالي 25 مليون يورو لنادي بولونيا؛ وكان ذلك من نادي القضائية، نادي ريتيغي.


    والآن عادت السعودية إلى الساحة: ليس بشكل صريح، ولكن من خلال استطلاعات جديدة. وربما تعود عروض أخرى، ربما من إيطاليا أو إسبانيا.

الدوري الإيطالي
كريمونيزي crest
كريمونيزي
كريمونيسي
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا