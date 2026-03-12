بولونيا، الإيطالي: "أداء عالي المستوى، باستثناء قراءة جواو ماريو... الحكم؟ متساهل للغاية مع نديكا"

"نحن نعلم أننا سنواجه بيئة صعبة للجميع. كنا نريد نتيجة تحافظ على آمالنا حية، وهذا ما حصل، علينا الذهاب إلى هناك دون خوف للرد كما فعلنا اليوم. سيكون الإيقاع سريعًا للغاية وسنحتاج إلى المزيد من الجودة لنرى ما نحن قادرون عليه. الليلة رأيت بولونيا القديمة من حيث الكثافة والانتباه والجودة في تحريك الكرة، خاصة في ملعبنا حيث ما يحدث أمر لا يمكن تفسيره. ما زلنا لا نحقق الفوز في المباريات، لكن اليوم أضفى اللاعبان الجناحان إثارة على المباراة: هذان هما اللاعبان القادران على رفع المستوى وقد فعلا ذلك. هناك العديد من الجوانب التي يجب تقييمها، لم نكن دائمًا كما كنا الليلة: ليس من السهل أن نكون دائمًا في القمة، فقدنا لاعبين في لحظات حاسمة، لكننا ما زلنا هنا لنرد على هزيمة سيئة مثل تلك التي تعرضنا لها أمام فيرونا".