علق فينتشنزو إيطاليانو، مدرب بولونيا، على قناة Sky Sport على مباراة الذهاب في دور الـ16 من الدوري الأوروبي، التي انتهت بالتعادل 1-1 مع روما: "لا أعرف ما إذا كان عليّ أن أشعر بالأسف على النتيجة، لأننا كنا أكثر خطورة، أم أن أشعر بالسعادة لاستعادة هذا الروح، لكننا ردنا على هزيمة الأحد بأداء عالٍ، باستثناء تمريرة جواو ماريو التي كان عليه إعادتها، فقد قدم اللاعبون مباراة رائعة ضد فريق كبير بوتيرة عالية. ليس لدي ما أقوله، باستثناء ذلك الهدف الذي لم يسمح لنا بالفوز في مباراة قدمنا فيها أداءً أفضل من حيث النقاط".
بولونيا، الإيطالي: "أداء عالي المستوى، باستثناء قراءة جواو ماريو... الحكم؟ متساهل للغاية مع نديكا"
مبارزة بين كاسترو وندكا
علق إيطاليانو على الفور على أداء الحكم، ولا سيما على الصراع الذي دار طوال المباراة بين نديكاوكاسترو: "كان الحكم متساهلاً للغاية مع نديكا، الذي ارتكب الكثير من الأخطاء ضد كاسترو: لقد لعب بطريقة قذرة، لكن هذا كان أسلوبه طوال المباراة ولا بأس بذلك. كنا نريد أن نكون أكثر خطورة لضمان التأهل، لكنه لا يزال ممكنًا. سنذهب إلى هناك لنلعب. الليلة رأيت الكثير من أشياء بولونيا القديمة".
ما هو مطلوب وما هو مفقود
"نحن نعلم أننا سنواجه بيئة صعبة للجميع. كنا نريد نتيجة تحافظ على آمالنا حية، وهذا ما حصل، علينا الذهاب إلى هناك دون خوف للرد كما فعلنا اليوم. سيكون الإيقاع سريعًا للغاية وسنحتاج إلى المزيد من الجودة لنرى ما نحن قادرون عليه. الليلة رأيت بولونيا القديمة من حيث الكثافة والانتباه والجودة في تحريك الكرة، خاصة في ملعبنا حيث ما يحدث أمر لا يمكن تفسيره. ما زلنا لا نحقق الفوز في المباريات، لكن اليوم أضفى اللاعبان الجناحان إثارة على المباراة: هذان هما اللاعبان القادران على رفع المستوى وقد فعلا ذلك. هناك العديد من الجوانب التي يجب تقييمها، لم نكن دائمًا كما كنا الليلة: ليس من السهل أن نكون دائمًا في القمة، فقدنا لاعبين في لحظات حاسمة، لكننا ما زلنا هنا لنرد على هزيمة سيئة مثل تلك التي تعرضنا لها أمام فيرونا".
ماذا قال لجواو ماريو؟
النهاية مخصصة لخطأ جواو ماريو الذي أدى إلى التعادل: "قلت له فقط أن الكرة يجب أن تعاد، جواو منذ وصوله يثبت أنه لاعب من المستوى: يلعب في اليمين واليسار. أنا آسف، لكن هذا يمكن أن يحدث".