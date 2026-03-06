بوفون يتحمل المسؤولية: أنا من اختار جاتوزو وهذا ما سأفعله إذا لم تتأهل إيطاليا لكأس العالم!

الوقت يمر وتقترب حتماً المباراة المرتقبة بين المنتخب الإيطالي وإيرلندا الشمالية، نصف نهائي التصفيات التي تحدد من سيتأهل إلى كأس العالم القادمة، المقرر إقامتها هذا الصيف في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

في غضون ذلك، لا يزال التركيز منصبًا على المباريات الأخيرة في الدوري: سيكون أمام اللاعبين بضعة أسابيع قبل أن يجتمعوا من جديد للموعد المنتظر مع المنتخب الوطني.

في غضون ذلك، أجرى رئيس وفد المنتخب الإيطالي واللاعب السابق رقم واحد في المنتخب الوطني جانلويجي بوفون مقابلة مطولة مع صحيفة Il Messaggero، تناول فيها عدة مواضيع: من وضع المنتخب الوطني إلى القضية التي تورط فيها أليساندرو باستوني وبيير كالولو.