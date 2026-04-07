بوروسيا دورتموند يستعد لرحيل نيكو شلوتربيك، في ظل سعي النادي المنافس في البوندسليغا للتعاقد مع المتوّج حديثاً بكأس أمم أفريقيا كبديل
دورتموند يحدد بودلال كهدف رئيسي
ترفض الإدارة في سيغنال إيدونا بارك أن تؤخذ على حين غرة بسبب احتمال حدوث نزوح في قلب دفاعها. ووفقاً لتقارير سكاي، وضع بوروسيا دورتموند نصب عينيه عبد الحميد آيت بودلال، الظاهرة البالغ من العمر 19 عاماً والذي يمارس حالياً عمله في رين. وقد برز اللاعب الشاب كهدف عالي الأولوية للمدير الرياضي أولي بوك، في الوقت الذي يخطط فيه النادي لحقبة جديدة في الخط الخلفي.
آيت بودلال لاعب تتصاعد أسهمه، بعدما تُوِّج مؤخراً بطلاً لكأس الأمم الأفريقية في أعقاب مجموعة فريدة من الظروف التي شملت المغرب وحكماً قانونياً بعد البطولة. كان ضمن القائمة لكنه ظل بديلاً غير مُستخدم طوال الوقت، ولم يقدّم حتى الآن سوى مشاركة قصيرة واحدة مع الفريق الأول. ويرتبط المدافع بعقد في فرنسا حتى عام 2028، ويُنظر إليه كأحد أكثر المواهب الواعدة في الدوري الفرنسي، ودورتموند متحمس للتفوق على أندية أوروبية عملاقة أخرى لضمه قبل أن تقفز قيمته السوقية أكثر.
حالة عدم اليقين بشأن شلوتربك تُجبر دورتموند على التحرك
المحفّز الرئيسي لهذا النشاط في سوق الانتقالات هو حالة عدم اليقين المتزايدة المحيطة بشلوتربيك. فقد كان الدولي الألماني عنصرًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية لدورتموند، لكن مفاوضات العقد المطوّلة وضعت إدارة النادي في موقف صعب.
ويُقال إن غياب أي اختراق في المحادثات قد أحبط شرائح من جماهير النادي، التي باتت تتعب من السجال العلني المستمر بشأن التزام المدافع على المدى الطويل.
ومع كون مستقبل شلوتربيك بعيدًا عن أن يكون مضمونًا، يتعيّن على دورتموند التحرك بحزم لتفادي أزمة في العناصر البشرية. وبينما يفضّل النادي الاحتفاظ بلاعب بمستواه، فإن واقع كرة القدم الحديثة يفرض ضرورة جاهزية خطة بديلة. وإذا قرر شلوتربيك البحث عن تحدٍ جديد بعيدًا عن دورتموند، فسيكون الضغط على قسم الاستقطاب لتقديم بديل عالي الجودة هائلًا.
إعادة هيكلة دفاعية ضرورية
تزداد الحاجة إلى لاعب مثل آيت بودلال أكثر مع الرحيل المتوقع لسوله. ومن المنتظر أن يرحل لاعب بايرن ميونخ السابق خلال نافذة الانتقالات الصيفية، ما سيترك فراغاً هائلاً على صعيد الخبرة والقوة البدنية داخل الفريق.
هذه الضربة المزدوجة – بخسارة سوله وربما شلوتربيك أيضاً – تعني أن المدير بوك قد يضطر إلى التعاقد مع عدة قلوب دفاع للحفاظ على الاستقرار. ورغم أن آيت بودلال هو الاسم الذي يكتسب حالياً أكبر قدر من الزخم، فإنه ليس المدافع الوحيد على رادار دورتموند. يواصل النادي مراقبة عدة خيارات بارزة في أنحاء أوروبا. وقد ذُكرت أسماء مثل ماركوس سينيسي وجوان غادو مراراً في الأشهر الأخيرة، بينما يوسع كشّافو BVB نطاق البحث لضمان امتلاكهم تغطية كافية للموسم المقبل.
تعزيزات هجومية وتحولات استراتيجية
لا يقتصر إعادة بناء دورتموند هذا الصيف بشكل صارم على الخط الدفاعي. فالنادي يُقال إنه يتطلع أيضًا إلى تجديد خياراته الهجومية، مع تركيز محدد على العودة إلى نظام يستخدم الأجنحة الكلاسيكية الملتزمة بخط التماس. ويُعتقد أن التشكيلة الحالية تفتقر إلى المواصفات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية التكتيكية، ما يدفع إلى الاهتمام بلاعبين شبان مثل دييغو موريرا من ستراسبورغ. ويُقال إن موريرا، المرتبط بعقد حتى عام 2029، يبحث عن الخطوة التالية في مسيرته، ويتناسب مع مواصفات الجناح الديناميكي الذي يرغب به بوروسيا دورتموند.