ترفض الإدارة في سيغنال إيدونا بارك أن تؤخذ على حين غرة بسبب احتمال حدوث نزوح في قلب دفاعها. ووفقاً لتقارير سكاي، وضع بوروسيا دورتموند نصب عينيه عبد الحميد آيت بودلال، الظاهرة البالغ من العمر 19 عاماً والذي يمارس حالياً عمله في رين. وقد برز اللاعب الشاب كهدف عالي الأولوية للمدير الرياضي أولي بوك، في الوقت الذي يخطط فيه النادي لحقبة جديدة في الخط الخلفي.

آيت بودلال لاعب تتصاعد أسهمه، بعدما تُوِّج مؤخراً بطلاً لكأس الأمم الأفريقية في أعقاب مجموعة فريدة من الظروف التي شملت المغرب وحكماً قانونياً بعد البطولة. كان ضمن القائمة لكنه ظل بديلاً غير مُستخدم طوال الوقت، ولم يقدّم حتى الآن سوى مشاركة قصيرة واحدة مع الفريق الأول. ويرتبط المدافع بعقد في فرنسا حتى عام 2028، ويُنظر إليه كأحد أكثر المواهب الواعدة في الدوري الفرنسي، ودورتموند متحمس للتفوق على أندية أوروبية عملاقة أخرى لضمه قبل أن تقفز قيمته السوقية أكثر.



