بوروسيا دورتموند، أوغسبورغ، نيميشا يطرح الحكم أرضًا ويتلقى بطاقة حمراء... مع إهداء: الحادثة في الدوري الألماني

لنسترجع ما حدث: في الدقيقة 55، وفي محاولة لاستعادة الكرة بانزلاق، اصطدم نميشا عن غير قصد بالحكم باستيان دانكيرت وأسقطه أرضًا. توقفت المباراة لبضع دقائق لتمكين الحكم من التعافي من الصدمة التي تعرض لها في ظهره، ثم نهض بعد قليل واستأنف المباراة. بعد المباراة، وسط ضحكات الجميع، سلم بطاقة حمراء للاعب دورتموند كتب عليها "أعد النظر في انزلاقاتك"، مع التاريخ والمباراة. وعلق نميشا على الحادثة بسخرية قائلاً: "لم أصب بأذى، أعتقد أن الوحيد الذي تألم هو ظهره؛ وإلا لكنت استحوذت على الكرة. آمل أن يكون بخير".