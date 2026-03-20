بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: يبدو أنه يفتقر إلى آفاق رياضية! هل يقترب بوروسيا دورتموند من رحيل مرير؟

في المستقبل، يود نادي بوروسيا دورتموند الاعتماد بشكل أكبر على المواهب الشابة. ومن بين هؤلاء، هناك لاعب كان النادي يتمنى الإبقاء عليه لفترة أطول، لكن يبدو أنه سيغادر النادي الكبير الآن. أخبار وشائعات حول بوروسيا دورتموند.

    بوروسيا دورتموند، شائعة: هل سيخسر بوروسيا دورتموند لاعبًا هجوميًا متميزًا؟

    وفقًا لما أوردته Ruhr24، قد لا يتمكن نيك تشيرني من اللعب مع بوروسيا دورتموند في المستقبل. وبحسب التقرير، فإن اللاعب الهجومي المتعدد المواهب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يبدو أن موسمه قد انتهى مبكرًا بسبب الإصابة، يفضل عدم تجديد عقده الذي يقترب من الانتهاء.

    وكان اللاعب، الذي خاض ثلاث مباريات مع المنتخب الألماني تحت 18 عامًا، قد انتقل إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2023 قادمًا من أكاديمية أرمينيا بيليفيلد. وقد نجح لاعب الوسط المتميز في تسجيل الأهداف في الفوز ببطولة تحت 17 عامًا مع كل من أرمينيا وبوروسيا. مع فريق الاحتياط في دورتموند، سجل هدفين في عشر مباريات في الدوري الإقليمي الغربي هذا الموسم - ولم يكن هذا السبب الوحيد الذي جعل المسؤولين في بوروسيا مهتمين جدًا بالتفاوض على عقد جديد.

    لكن وفقاً للتقرير، يفتقر هذا اللاعب الموهوب إلى فرص كافية للتطور في بوروسيا دورتموند. وهناك بالتأكيد أندية مهتمة به من الدوري الألماني الممتاز وكذلك من الدوري الألماني الثاني. لذا من المحتمل جداً ألا يلعب تشيرني مرة أخرى مع الفريق الأصفر والأسود، الذي سجل له هدفاً في آخر مباراة لفريقه الثاني في أوائل فبراير ضد ووبرتالر إس في (2-2).

    "كان يسير على الطريق الصحيح. لذا، فإن عدم توفره لدينا الآن أمر مرير للغاية"، أوضح مدرب بوروسيا دورتموند الثاني دانيال ريوس.

    بوروسيا دورتموند، شائعة: يبدو أن الاتجاه واضح! هذا هو الوضع الحالي لمستقبل شلوتربيك

    هذه هي المسألة التي تدور حولها كل الأحداث في بوروسيا دورتموند: هل سيغادر نيكو شلوتربيك أم سيبقى؟ وفقًا لما أوردته قناة "سكاي"، أضفت جولة مفاوضات أخرى جرت يوم الاثنين الماضي بين مستشار شلوتربيك، بيورن إتزل، ومسؤولي بوروسيا دورتموند بقيادة سيباستيان كيل ولارس ريكن، ديناميكية جديدة إلى هذه المفاوضات.

    وعلى الرغم من عدم التوصل إلى أي تقدم ملموس، إلا أن اللاعب الذي خاض 23 مباراة مع المنتخب الألماني يميل الآن إلى تجديد عقده. وتتمثل الأسباب في ذلك، من ناحية، في أن بوروسيا دورتموند نجح في إرسال إشارة مهمة من خلال تمديد عقد فيليكس نميشا. كما أن شلوتربيك قد أحاط علماً بارتياح بأن رحيل جوليان براندت ونيكلاس سولي أو صالح أوزكان قد أدى أخيراً إلى إحداث تغيير جذري، وأن اللعب على الأجنحة سيؤدي دوراً أكبر في المستقبل.

    وإذا نجح بوروسيا دورتموند في تمديد العقد الذي يستمر حتى عام 2027، فسيظل لدى النادي لاعب قيادي لا منازع له، وشخصية يُحتذى بها، ومُرشد يمكن أن يتطور خلفه مواهب مثل لوكا ريجاني. علاوة على ذلك، سيصبح اللاعب الأيسر البالغ من العمر 26 عامًا من بين اللاعبين الأعلى أجراً.

    نادي بوروسيا دورتموند، أخبار: كوفاتش يتحدث عن لقائه مع ماركوس كروشيه

    هل سيتولى ماركوس كروش منصبًا رفيعًا في نادي بوروسيا دورتموند قريبًا؟ اكتسبت هذه التكهنات زخمًا جديدًا يوم الأربعاء الماضي، عندما أفادت التقارير عن لقاء خاص وعشاء مشترك بين المدير الرياضي لنادي أينتراخت فرانكفورت والمدرب الرئيسي لدورتموند نيكو كوفاتش.

    في الآونة الأخيرة، تزايدت التكهنات حول احتمال أن يصبح كوفاتش وكروشيه زملاء عمل في بوروسيا دورتموند في المستقبل القريب. وفقًا لمعلومات قناة Sky، فإن كل من المدير الرياضي لارس ريكن والمدير الفني سيباستيان كيل في بوروسيا دورتموند في موقف حرج - على الأقل لن يتم تجديد عقودهما التي تستمر حتى عام 2027 في الوقت الحالي.

    وفي حال تم الفصل فعلياً، سيكون كروشي خليفة مناسباً. وبالنسبة لفريق إينتراخت فرانكفورت، يفكر اللاعب البالغ من العمر 45 عاماً في الرحيل وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "بيلد"، لأنه غير راضٍ عن التباين بين التوقعات الاقتصادية والرياضية.

    ومع ذلك، أكد كوفاتش الآن خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الدوري الألماني ضد هامبورغ أن اللقاء كان مخصصاً لمناقشة أمور خاصة فقط. ووصف كل ما عدا ذلك بأنه "مبالغ فيه". وقال إن اللقاء مع كروشي جاء بالصدفة، حيث كان مدرب بوروسيا دورتموند موجوداً في فرانكفورت بمناسبة عيد الميلاد السبعين لأسطورة أينتراخت والرئيس السابق بيتر فيشر.

    في الأصل، كان كوفاتش قد اتفق على مقابلة زميله السابق في نادي أينتراخت فرانكفورت، يان مارتن ستراشيم، المدير الحالي للإعلام والاتصالات في النادي، والذي يعرفه من الفترة التي قضياها معاً في فرانكفورت (2016-2018). ثم انضم كروش إلى هذا اللقاء بشكل عفوي.

  • نادي بوروسيا دورتموند، أخبار: كوفاتش يحذر من المرحلة الحاسمة في الدوري الألماني

    أقصى درجات التركيز حتى بلوغ الهدف: لا يرى نيكو كوفاتش أي مجال للتجريب في بوروسيا دورتموند، على الرغم من التقدم المضمون في المركز الثالث. وقال كوفاتش قبل المواجهة مع هامبورغ مساء السبت (18:30/Sky): "لا يزال أمامنا ثماني مباريات، منها مباريات صعبة للغاية ضد منافسين مباشرين"، مضيفًا: "هذا يعني أنه لا يجب أن نشعر بالأمان في أي مرحلة".

    وأضاف المدرب البالغ من العمر 54 عامًا أنه إذا بدأنا في التراخي، فإن كل شيء يمكن أن يحدث في الدوري الألماني: "لذلك سنكون مجتهدين. سنعمل بجد. وإذا أردنا تجربة أي شيء، فلدينا فترة التحضير للموسم الجديد".

    يتوقع كوفاتش مرة أخرى أداءً مركزًا أمام ناديه السابق، كما كان الحال في الفوز 2-0 على أوغسبورغ في نهاية الأسبوع الماضي. إذا نجح الفريق في ذلك، فقد يزداد الفارق إلى ثماني نقاط عن هوفنهايم وشتوتغارت. وبالنظر إلى تأخره بتسع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، يبدو أن الفريق الأفضل في النصف الثاني من الموسم حتى الآن (22 نقطة) لن يتمكن من الاقتراب أكثر من الصدارة.

    قد يحقق جوليان براندت إنجازاً خاصاً يوم السبت: المهاجم، الذي سيغادر بوروسيا دورتموند في نهاية الموسم، على وشك خوض مباراته رقم 300 بالقميص الأسود والأصفر.

    (SID)

  • بوروسيا دورتموند، جدول المباريات: المباريات القادمة لفريق بوروسيا دورتموند

    الموعد

    المباراة

    21 مارس، الساعة 18:30

    بوروسيا دورتموند - هامبورغ (الدوري الألماني)

    4 أبريل، الساعة 18:30

    ف.ب. شتوتغارت - بوروسيا دورتموند (الدوري الألماني)

    11 أبريل، الساعة 15:30

    BVB - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)

    18 أبريل، الساعة 15:30

    TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)

