بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: يبدو أنه يفتقر إلى آفاق رياضية! هل يقترب بوروسيا دورتموند من رحيل مرير؟

هل سيتولى ماركوس كروش منصبًا رفيعًا في نادي بوروسيا دورتموند قريبًا؟ اكتسبت هذه التكهنات زخمًا جديدًا يوم الأربعاء الماضي، عندما أفادت التقارير عن لقاء خاص وعشاء مشترك بين المدير الرياضي لنادي أينتراخت فرانكفورت والمدرب الرئيسي لدورتموند نيكو كوفاتش.
في الآونة الأخيرة، تزايدت التكهنات حول احتمال أن يصبح كوفاتش وكروشيه زملاء عمل في بوروسيا دورتموند في المستقبل القريب. وفقًا لمعلومات قناة Sky، فإن كل من المدير الرياضي لارس ريكن والمدير الفني سيباستيان كيل في بوروسيا دورتموند في موقف حرج - على الأقل لن يتم تجديد عقودهما التي تستمر حتى عام 2027 في الوقت الحالي.
وفي حال تم الفصل فعلياً، سيكون كروشي خليفة مناسباً. وبالنسبة لفريق إينتراخت فرانكفورت، يفكر اللاعب البالغ من العمر 45 عاماً في الرحيل وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "بيلد"، لأنه غير راضٍ عن التباين بين التوقعات الاقتصادية والرياضية.
ومع ذلك، أكد كوفاتش الآن خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الدوري الألماني ضد هامبورغ أن اللقاء كان مخصصاً لمناقشة أمور خاصة فقط. ووصف كل ما عدا ذلك بأنه "مبالغ فيه". وقال إن اللقاء مع كروشي جاء بالصدفة، حيث كان مدرب بوروسيا دورتموند موجوداً في فرانكفورت بمناسبة عيد الميلاد السبعين لأسطورة أينتراخت والرئيس السابق بيتر فيشر.
في الأصل، كان كوفاتش قد اتفق على مقابلة زميله السابق في نادي أينتراخت فرانكفورت، يان مارتن ستراشيم، المدير الحالي للإعلام والاتصالات في النادي، والذي يعرفه من الفترة التي قضياها معاً في فرانكفورت (2016-2018). ثم انضم كروش إلى هذا اللقاء بشكل عفوي.