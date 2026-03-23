بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: علاقة متوترة مع المدير؟ الكشف عن تفاصيل جديدة حول رحيل سيباستيان كيل عن بوروسيا دورتموند

ظهرت تفاصيل جديدة حول انفصال بوروسيا دورتموند عن سيباستيان كيل.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد"، كانت هناك "خلافات لا يمكن تسويتها" داخل الإدارة العليا لنادي بوروسيا دورتموند - نجمت عن علاقة صعبة في المقام الأول بين كيل ورئيسه المباشر، المدير الرياضي لارس ريكن.

وتعود أسباب ذلك إلى ربيع عام 2024، عندما تولى ريكن - الذي كان آنذاك مديراً لمركز تدريب الناشئين في النادي - بشكل مفاجئ منصب المدير الرياضي هانز-يواكيم فاتزكي بدلاً من المدير الرياضي كيل.

يُقال إن كيل كان يتطلع إلى هذا المنصب منذ فترة طويلة، ولذلك شعر بخيبة أمل كبيرة عندما خسر المنافسة واضطر إلى الاكتفاء بمنصب المدير الرياضي.

علاوة على ذلك، كشفت الصحيفة أن قرار الاستغناء عن كيل اتُخذ بالفعل قبل مباراة السبت مساءً ضد هامبورغ. لكن، وفقًا لمجلة "كيكر"، تم الانتظار حتى بعد المباراة لإعلان القرار من أجل إنهاء الأمر بشكل أنظف في ضوء فترة توقف المباريات الدولية المقبلة.

خلال محادثة صباح الأحد في مقر BVB في دورتموند-براكيل، تم إبلاغ كيل بالقرار في محادثة استمرت حوالي ساعة. في البيان الرسمي للنادي، تمت الإشارة إلى "اتفاق" متبادل.

منذ عام 2018، شغل كيل منصب رئيس قسم اللاعبين المحترفين في بوروسيا دورتموند لمدة أربع سنوات، وخلال هذه الفترة فاز دورتموند بكأس ألمانيا 2021. في صيف 2022، تولى اللاعب السابق في بوروسيا دورتموند منصب المدير الرياضي، وفي عام 2024 وصل الفريق الأصفر والأسود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.