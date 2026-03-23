Sebastian Kehl Lars Ricken
بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: علاقة متوترة مع المدير؟ الكشف عن تفاصيل جديدة حول رحيل سيباستيان كيل عن بوروسيا دورتموند

بعد رحيل سيباستيان كيل عن بوروسيا دورتموند، تظهر تفاصيل جديدة. هل كانت هناك خلافات لا يمكن تسويتها في الإدارة العليا للنادي الأصفر والأسود؟ أخبار وشائعات حول بوروسيا دورتموند.

    بوروسيا دورتموند، شائعة: الكشف عن تفاصيل جديدة حول رحيل كيل

    ظهرت تفاصيل جديدة حول انفصال بوروسيا دورتموند عن سيباستيان كيل.

    وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد"، كانت هناك "خلافات لا يمكن تسويتها" داخل الإدارة العليا لنادي بوروسيا دورتموند - نجمت عن علاقة صعبة في المقام الأول بين كيل ورئيسه المباشر، المدير الرياضي لارس ريكن.

    وتعود أسباب ذلك إلى ربيع عام 2024، عندما تولى ريكن - الذي كان آنذاك مديراً لمركز تدريب الناشئين في النادي - بشكل مفاجئ منصب المدير الرياضي هانز-يواكيم فاتزكي بدلاً من المدير الرياضي كيل.

    يُقال إن كيل كان يتطلع إلى هذا المنصب منذ فترة طويلة، ولذلك شعر بخيبة أمل كبيرة عندما خسر المنافسة واضطر إلى الاكتفاء بمنصب المدير الرياضي.

    علاوة على ذلك، كشفت الصحيفة أن قرار الاستغناء عن كيل اتُخذ بالفعل قبل مباراة السبت مساءً ضد هامبورغ. لكن، وفقًا لمجلة "كيكر"، تم الانتظار حتى بعد المباراة لإعلان القرار من أجل إنهاء الأمر بشكل أنظف في ضوء فترة توقف المباريات الدولية المقبلة.

    خلال محادثة صباح الأحد في مقر BVB في دورتموند-براكيل، تم إبلاغ كيل بالقرار في محادثة استمرت حوالي ساعة. في البيان الرسمي للنادي، تمت الإشارة إلى "اتفاق" متبادل.

    منذ عام 2018، شغل كيل منصب رئيس قسم اللاعبين المحترفين في بوروسيا دورتموند لمدة أربع سنوات، وخلال هذه الفترة فاز دورتموند بكأس ألمانيا 2021. في صيف 2022، تولى اللاعب السابق في بوروسيا دورتموند منصب المدير الرياضي، وفي عام 2024 وصل الفريق الأصفر والأسود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

    نادي بوروسيا دورتموند، أخبار: كروشي يتحدث عن محادثته مع كوفاتش

    تحدث ماركوس كروشه خلال زيارته لبرنامج "Aktuelles Sportstudio" على قناة ZDF عن لقائه مع مدرب بوروسيا دورتموند نيكو كوفاتش.

    اجتمع المدير الرياضي لفريق أينتراخت فرانكفورت ومدرب دورتموند يوم الثلاثاء الماضي في فرانكفورت لتبادل الآراء خلال عشاء. لكن لم يكن الموضوع يتعلق بتعاون محتمل في المستقبل، بل جاءت المحادثة بشكل عفوي.

    "إنها قصة مضحكة! في النهاية، احتفل بيتر فيشر بعيد ميلاده السبعين. وكان نيكو كوفاتش حاضراً أيضاً. وصديقنا المتحدث الصحفي يان ستراشيم صديق لنيكو. فقلت إنني سأحضر العشاء. ثم جلسنا معاً وتحدثنا عن كرة القدم. وما نتج عن ذلك هو ما نعيشه اليوم"، أوضح كروشيه.

    في الآونة الأخيرة، تزايدت التكهنات حول ما إذا كان كوفاتش وكروشيه سيصبحان زملاء عمل في بوروسيا دورتموند في المستقبل القريب. بعد رحيل المدير الرياضي سيباستيان كيل، قد تكتسب هذه الشائعات زخماً جديداً.

    فوفقاً لتقرير نشرته صحيفة "بيلد"، يفكر اللاعب البالغ من العمر 45 عاماً في مغادرة نادي أينتراخت فرانكفورت، لأنه غير راضٍ عن التباين بين التوقعات الاقتصادية والرياضية. لذلك، أصبح من "المفتوح أكثر من أي وقت مضى" ما إذا كان كروشي سيبقى في نادي إينتراخت فرانكفورت بعد الصيف. وإذا غادر النادي، فقد تفتح له أبواب جديدة وجذابة من الناحية الرياضية في بوروسيا دورتموند.

    نادي بوروسيا دورتموند، أخبار: أنطون يحزن على رحيل براندت وسولي

    يعرب فالديمار أنتون، مدافع وسط بوروسيا دورتموند، عن أسفه لرحيل جوليان براندت ونيكلاس سولي عن النادي بعد انتهاء الموسم الحالي.

    "على الصعيد الشخصي، أجد أنه من المؤسف جدًا أن يغادرنا جولي ونيكي وصالح. لقد عشنا الكثير معًا، ومررنا بالكثير، وضحكنا كثيرًا. لكل واحد منهم مزاياه الخاصة، وسنفتقد كل واحد منهم بطريقته الخاصة"، قال اللاعب الدولي الألماني لصحيفة "روهر ناخريشتن".

    في الوقت نفسه، تتاح لدورتموند فرصة لبداية جديدة شاملة على صعيد اللاعبين. "عندما يغادرنا لاعبون، ينضم إلينا لاعبون جدد، هذا أمر معتاد في كرة القدم. أنا متأكد من أن الإدارة ستتعاقد مع لاعبين جيدين"، قال أنتون.

    وفيما يتعلق بآفاق النجاح في السنوات القادمة، يتمنى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أيضًا تمديد عقد نيكو شلوتربيك. "سأتحدث مع شلوتي حول هذا الأمر، هذا أمر واضح. في النهاية، القرار له. إنه يفكر كثيرًا في الأمر. وهو يعلم تمامًا، مثل الجميع، أننا سنكون سعداء جدًا إذا بقي معنا".

  • بوروسيا دورتموند، جدول المباريات: المباريات القادمة لفريق بوروسيا دورتموند

    الموعد

    المباراة

    4 أبريل، الساعة 18:30

    ف.ب. شتوتغارت - ب.ف. ب. (الدوري الألماني)

    11 أبريل، الساعة 15:30

    بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)

    18 أبريل، الساعة 15:30

    TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)

شتوتجارت crest
شتوتجارت
شتوتجارت
بوروسيا دورتموند crest
بوروسيا دورتموند
دورتموند