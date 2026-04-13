يبدو أن بوروسيا دورتموند (BVB) قد تراجع في سباق التعاقد مع المدافع ماركوس سينيزي من نادي إيه إف سي بورنموث.

وكما كتب خبير الانتقالات ماتيو موريتو، فإن ثلاثة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد، على تواصل وثيق بالفعل مع فريق وكلاء اللاعب الأرجنتيني، ولذلك يمتلكون أفضلية كبيرة في صراع الانتقال.

وكانت صحيفة Tuttosport الإيطالية قد أفادت مؤخراً بأن دورتموند كثّف جهوده لضم اللاعب البالغ 28 عاماً وقدم له بالفعل عرض عقد أول. وبحسب ذلك، فإن BVB مستعد لدفع نحو أربعة ملايين يورو صافي كراتب سنوي، ما يعني أن سينيزي سيصبح مباشرة أحد أعلى اللاعبين أجراً في النادي.

اهتمام أصحاب القميصين الأسود والأصفر بخدمات المدافع ليس جديداً. ففي منتصف مارس، كانت Sky وBild قد أفادتا بشكل متطابق بأن دورتموند “راقب” المدافع “عن كثب”. وكان سينيزي قد أبلغ بورنموث آنذاك أنه لا يريد تمديد عقده الذي ينتهي في الصيف، ويرغب في الانتقال إلى نادٍ كبير.

لدى BVB حاجة ملحّة للتحرك في مركز قلب الدفاع خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. سيغيب القائد إيمري تشان لفترة طويلة بسبب تمزق الرباط الصليبي، وسيغادر نيكلاس زوله النادي. وبالنظر إلى شرط الجزاء المزعوم، فإن رحيل نيكو شلوتربيك لم يُستبعد نهائياً أيضاً.

تدرّب سينيزي في بلاده لدى سان لورينزو، وأقدم في عام 2019 على خطوة الانتقال إلى أوروبا. حينها انضم مقابل سبعة ملايين يورو إلى فينورد في الدوري الهولندي. وفي عام 2022 انتقل إلى بورنموث، وقد بلغت كلفته آنذاك 15 مليون يورو.