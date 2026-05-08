بورنموث يؤكد إيقاف أليكس خيمينيز عقب مزاعم بإرساله رسائل غير لائقة إلى قاصر

استبعد نادي بورنموث خيمينيز من مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فولهام بعد تداول لقطات شاشة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر، حسبما يُزعم، المدافع وهو يتواصل مع فتاة مراهقة.

بدأت الصور تنتشر على الإنترنت ليلة الجمعة. وتُظهر الصور، حسبما ورد، لاعب المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا وهو يتبادل الرسائل مع القاصر قبل أن يرسل صورة شخصية له من داخل سيارته مصحوبة بتعليق موحٍ.

استجاب النادي بسرعة فور ظهور المنشورات. وأكد بورنموث أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لن يشارك في تشكيلة الفريق للمباراة التي ستقام في كرافن كوتيدج، ريثما يتم التحقيق في الموقف.