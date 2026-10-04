"الأموال" تحول ليلة خاصة إلى ساحة فوضى .. "مهمة طارئة" لبوركينا فاسو تضع لاوتارو مارتينيز وماتانتونو بين "صداع ما بعد ميسي" وقسوة الأرجنتينيين!

من هُزم اليوم، ليس المنتخب الأول لبوركينا فاسو، بل إن الاتحاد المحلي في البلاد اضطر لإرسال بعثة من لاعبي منتخب تحت 23 عامًا، على إثر تمرد عدد من لاعبي المنتخب الأول..

القصة بدأت يوم 30 سبتمبر الماضي، حيث كان من المفترض أن تنطلق بعثة المنتخب الأول لبوركينا فاسو نحو بوينس آيرس، لكن لأسباب تقنية تم تأجيل الرحلة.

مع تغيير الموعد، طالب عدد من اللاعبين بضرورة توفير طائرة خاصة، للسفر إلى بوينس آيرس، تجنبًا للإرهاق، بعدما تسبب تأجيل الرحلة الأولى إلى بقائهم عالقين في الدار البيضاء المغربية عقب مواجهة جمهورية أفريقيا الوسطى ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

المطالب لم تتوقف عن طلب طائرة خاصة، بل طالب نجوم بوركينا فاسو بضرورة الحصول على جزء من إيرادات مواجهة الأرجنتين، كمكافأة.

وفي ظل عجز الاتحاد البوركيني لكرة القدم عن تحقيق مطالب نجومه، امتنع اللاعبون عن السفر، ما دفع الأول لاستدعاء لاعبي منتخب تحت 23 عامًا بشكل طارئ، لإنقاذ الموقف.









وقد انطلقت الرحلة بالفعل نحو العاصمة الأرجنتينية بكتيبة تحت 23 عامًا، بجانب لاعب وحيد من المنتخب البوركيني الأول هو شيك بيل دومبيا (18 عامًا)، حتى المدرب أمير عبدو لم يكن ضمن البعثة، بل تولى موسى سانوجو؛ المدير الفني لمنتخب تحت 23 عامًا، قيادة المباراة فنيًا.



