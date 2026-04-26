يعتقد الخبراء أن انتقالًا آخر يلوح في الأفق بعد أن فشل في التألق في موناكو خلال هذه المرحلة الحاسمة من مسيرته.

وقدم خبير كرة القدم الفرنسي توم ويليامز تقييمًا صريحًا للأسباب التي تجعل اللاعب الذي كان أغلى لاعب في تاريخ النادي يعاني بشكل كبير في ملعب لويس الثاني.

وقال لـ«MEN Sport» عندما طُلب منه تقييم موسم عودة بوجبا بعد غياب دام عامين عن الملاعب: "نعم، للأسف، من ما رأيناه، فهو نفس اللاعب. لا يزال يتحرك في الملعب بنفس الطريقة. لديه نفس القوة التي كان يتمتع بها دائماً. لديه نفس البراعة الفنية في التعامل مع الكرة. لا يزال قادراً على تمرير كرة عرضية بطول 60 ياردة بدقة متناهية".

وأضاف: "لكنه ببساطة لا يستطيع التحرك في الملعب كما كان يفعل من قبل. للأسف، منذ بداية الموسم، لم يتمكن من القيام بذلك لأكثر من 20 دقيقة في المرة الواحدة. على الرغم من حقيقة أنه لم يكن لديه أي شيء يفعله سوى محاولة استعادة لياقته البدنية. مرة أخرى، لا أعرف ما هو الحل طويل الأمد، إن كان هناك حل، لكن من الصعب أن نثق حقًا في قدرته على العودة من هذا الوضع بشكل دائم. لأنه كان لديه ما يقرب من تسعة أشهر ليحاول ذلك، لكن الأمر لم ينجح".