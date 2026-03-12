عملية جراحية صغيرة لكريستيان فييري الذي تم إدخاله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في الركبة. تحدث عن ذلك المهاجم السابق نفسه الذي أخبر متابعيه الكثر بما حدث له في بعض القصص على إنستغرام. التقط بوبو صورة لنفسه على سرير المستشفى، وطمأن الجميع وأظهر أيضًا شظية العظم التي تمت إزالتها والتي كانت تزعجه منذ فترة.
بوبو فييري يدخل المستشفى: خضع لعملية جراحية، وأزيلت منه عظمة صغيرة
بنظرة هادئة ومقلداً إشارة النصر بأصابعه، علق المهاجم السابق لإنتر ميلان قائلاً: "أزيلت عظمة صغيرة كانت تتحرك في ركبتي!". كانت شظية العظم بحجم حصاة صغيرة وموضوعة في وعاء شفاف. تمت عملية فييري بنجاح وستسمح له بالخروج من المستشفى قريبًا قبل فترة نقاهة قصيرة. "سأكون جاهزًا في غضون شهر للبطولة القادمة للبادل"، علق بتهكم.
- كانفييري أحد أفضل المهاجمين في عصره، وسجل 142 هدفًا في 264 مباراة فيالدوري الإيطالي، حيث لعب لمدة 14 موسمًا في 7 أندية مختلفة (تورينو، أتالانتا، يوفنتوس، لاتسيو، إنتر، ميلان، فيورنتينا). وهو اليوم محلل في قناة Dazn، حيث يعلق على المباريات الكبرى في الدوري.
