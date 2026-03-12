كانفييري أحد أفضل المهاجمين في عصره، وسجل 142 هدفًا في 264 مباراة فيالدوري الإيطالي، حيث لعب لمدة 14 موسمًا في 7 أندية مختلفة (تورينو، أتالانتا، يوفنتوس، لاتسيو، إنتر، ميلان، فيورنتينا). وهو اليوم محلل في قناة Dazn، حيث يعلق على المباريات الكبرى في الدوري.