بن وايت يعود إلى منتخب إنجلترا! نجم أرسنال يستعد لخوض أول مباراة دولية له منذ أربع سنوات، حيث ينضم إلى هارفي بارنز في تشكيلة «الأسود الثلاثة»

كما كان وضع بارنز الدولي موضوعًا ساخنًا. فقد خاض نجم ليستر سيتي السابق مشاركته الوحيدة مع منتخب إنجلترا كبديل في عام 2020 خلال الفوز 3-0 على ويلز. ونظرًا لأن تلك المباراة كانت ودية، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مؤهلاً للعب مع منتخب اسكتلندا، الذي كان يسعى إلى ضمه في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، أكد مدرب اسكتلندا ستيف كلارك في فبراير أن بارنز ليس لديه أي رغبة في تغيير انتماءاته، قائلاً: "سيركز هارفي على محاولة اللعب مع إنجلترا" وأنه "لا داعي لأن يسألني أحد أو يسأل هارفي عن هذا الأمر بعد الآن".

سيحظى بارنز الآن بفرصة لإقناع توخيل في معسكر مارس، حيث يسعى للفوز بمكان في تشكيلة كأس العالم. ومع ذلك، يواجه منافسة شديدة على المكان من لاعبي الجناح الآخرين، حيث يأمل كل من بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وجارود بوين وأنطوني جوردون ونوني مادويكي في ركوب الطائرة المتجهة إلى أمريكا الشمالية.