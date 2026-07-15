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Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

اتهام بن هاربورج بـ"التشهير" بحارس النصر!.. أزمة جديدة بسبب عقد نواف العقيدي

نواف العقيدي
النصر
الخلود
دوري روشن السعودي

ماذا حدث؟!..

شهدت الساعات القليلة الماضية، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ بسبب النجم الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى عملاق الرياض النصر.

العقيدي أصبح في العامين الماضيين؛ أحد أكثر الأسماء الجدلية في الشارع الرياضي السعودي، سواء مع النصر أو المنتخب الوطني.

  • الخلود يرغب في التعاقد مع نواف العقيدي.. ولكن!

    في هذا السياق.. بدأ جدل النجم الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى عملاق الرياض النصر؛ بعد أن أعلن الإعلامي الرياضي فيصل السليم، رغبة نادي الخلود في التعاقد معه.

    السليم أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الخلود سيكون سعيدًا بالتعاقد مع العقيدي؛ لكن المشكلة تتمثّل في أن النادي، غير قادر على توفير راتبه.

    وأضاف السليم: "سيتم إرسال الاستفسار.. وبعدها سيتحدد كل شيء".

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  • مالك الخلود يتحدث عن "عقد" نواف العقيدي

    من ناحيته.. رد بن هاربورج، مالك نادي الخلود، على خبر الإعلامي الرياضي فيصل السليم؛ بخصوص الرغبة في التعاقد مع النجم الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى عملاق الرياض النصر.

    هاربورج كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أنه بعد تعديل الضرائب؛ أصبح العقيدي يتقاضى راتبًا، أعلى من 3 حراس مرمى في أوروبا.

    وتابع هاربورج تعليقه؛ بالقول: "هذا الأمر لا يُمكن أن يستمر.. ولن يستمر"!.

  • CNBC Presents East Tech West - Day 3Getty Images News

    رد سريع على بن هاربورج بسبب أزمة نواف العقيدي

    تغريدة بن هاربورج، مالك نادي الخلود، عن النجم الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى عملاق الرياض النصر، أثارت غضب الكثيرين في الوسط الرياضي السعودي؛ ومن بينهم الصحفي خالد القحطاني، الذي أبدى رأيه في هذا الجدل الجديد.

    القحطاني كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء؛ بخصوص تغريدة هاربوج عن العقيدي: "هذا المشهد معيب، وفيه الكثير من التسطيح.. أنه يوجه المشهد ضد اللاعب، وكأنه مخطئ".

    واستطرد القحطاني؛ قائلًا: "مع الاحترام والتقدير.. لا يحق لأحد مهما كان منصبه، أن يتذمر من مرتب لاعب ما، وينشر ذلك في العلن، ويقارنه بنجوم آخرين".

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  • اتهام بن هاربورج بـ"التشهير" بنواف العقيدي

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الصحفي الرياضي خالد القحطاني اتهم بن هاربورج، مالك نادي الخلود؛ بمساومة النجم الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى عملاق الرياض النصر.

    وعن ذلك يقول القحطاني: "كونك تاجر شاطر؛ لا يعني خضوع الشخص لمطالبك، وإلا التشهير به".

    وشدد الصحفي الرياضي على أن هاربورج، استغل موضوع حساس للغاية لدى الجماهير، وهو مرتب بعض اللاعبين المحليين وخاصة العقيدي؛ وذلك للحديث عنه بشكلٍ علني، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

    وقام القحطاني بتبرئة العقيدي، من التفكير في المال أولًا؛ مستشهدًا بأن الحارس الدولي خرج معارًا إلى الفتح والطائي سابقًا للحصول على دقائق لعب، رغم أنه كان من الممكن أن يجلس في النصر بمرتب أعلى.

    واختتم خالد القحطاني تغريدته، بالتأكيد على قيمة العقيدي الفنية الكبيرة؛ وذلك بالقول: "بمجرد أن يدخل هذا الحارس (الفترة الحرة)، سنجد الهلال والاتحاد يحاولون التعاقد معه؛ مع عرض النصر مبلغًا أكبر، في محاولة للحفاظ عليه".

    ويرتبط نواف العقيدي بعقدٍ مع فريق النصر الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2028؛ حيث لا يزال أمامه عام ونصف تقريبًا، قبل دخول "الفترة الحرة".