بنود وعقود رسمية تفرض تصويره.. كشف سر تكرار ظهور إنفانتينو أمام كاميرات كأس العالم!





بات ظهور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، على شاشات التلفزيون خلال مباريات بطولة كأس العالم لعام 2026، مشهدًا مألوفًا ومتكررًا يتساءل الكثير من المشجعين عن سر توقيته ودوافعه.

ففي كل مواجهة تقريبًا، وقبل حلول فترة الاستراحة الأولى لتناول المياه، تقطع الكاميرات مجريات اللعب لتسليط الضوء على رئيس المنظمة الدولية في مقصورة كبار الشخصيات.

وكشفت تقارير صحفية نشرتها صحيفة "ذا أتلتيك" عن الكواليس التي تقف وراء هذا الإجراء، مبينة أنه ليس خيارًا شخصيًا لشبكات البث المحلية، بل التزام تعاقدي صارم تديره جهة إنتاجية محددة.