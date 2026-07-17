مفاجأة ... بنفيكا يخلص النصر من صداع دوران

يوشك نادي بنفيكا البرتغالي على إبرام اتفاق انتقال للمهاجم الدولي الكولومبي جون دوران قادمًا من النصر، وفقًا لما أوردته صحيفة «أ بولا» المحلية.

وسينضم المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا إلى ملعب «إستاديو دا لوز» بموجب صفقة إعارة من النادي السعودي الذي يلعب في الدوري السعودي للمحترفين. ولتسهيل هذه الصفقة، فإن إدارة نادي النصر مستعدة للمشاركة في تمويلها وتغطية الغالبية العظمى من راتب اللاعب الضخم.



