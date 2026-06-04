بعد فيديو الذكاء الاصطناعي .. بيان رسمي من بنفيكا بشأن شروط رحيل مورينيو إلى ريال مدريد

وقد برز مورينيو باعتباره الورقة الرابحة الأخيرة التي يلعب بها بيريز لمواجهة الوعود الطموحة لمنافسه في الانتخابات الرئاسية، إنريكي ريكيلمي، الذي تعهد بالتعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي، إرلينج هالاند ورودري، في حال فوزه بالانتخابات.

يعد هذا الكشف المفاجئ بمثابة خطوة تكتيكية ضخمة من بيريز في سعيه لتأمين ولاية أخرى على رأس ريال مدريد. من خلال إبرام اتفاق شفهي مع مورينيو – ودعمه علنًا بالتزام مالي بدفع بند جزائي مرتفع – قدم بيريز لأعضاء النادي مشروعًا رياضيًا نهائيًا ومثيرًا للاهتمام.

أثار بيريز ضجة كبيرة مساء الأربعاء عندما نشر حساب حملته على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مورينيو وهو يوافق على العودة إلى المنصب. ومع ذلك، اضطر المدرب إلى إبلاغ بنفيكا بأن ظهوره كان من صنع الذكاء الاصطناعي، وأنه لم يقم بتسجيل أي شيء من هذا القبيل. بغض النظر عن ذلك، تابعت حملة بيريز بنشر مقطع فيديو آخر بعد إعلان بنفيكا يوم الخميس، ركز بشكل كامل على عودة مورينيو.



