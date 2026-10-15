هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Haissem Hassan Celtic Jhon Duran Benfica GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

بنفيكا وسلتيك | جون دوران يرد على مزحة الأغنياء لكن "الأساسية صعبة قوية".. وأرجوكم، علّموا هيثم حسن كيف يسجل الأهداف!

فقرات ومقالات
هيثم حسن
جون دوران
بنفيكا ضد سيلتيك
بنفيكا
سيلتيك
الدوري الأوروبي
النصر

ظهور مميز لدوران وحسن.. ولكن!

عندما يلتقي ناديا بنفيكا البرتغالي وسلتيك الاسكتلندي وجهًا لوجه على أرضية المستطيل الأخضر؛ فنحن لا نتحدث هنا عن فريقين عاديين، بل عن كيانين رياضيين لديهما تاريخ كبير بالفعل.

ولذا.. فإن الإثارة والمتعة كانتا مضمونتين في مواجهة بنفيكا وسلتيك؛ التي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وبالفعل.. استمتع عشاق الساحرة المستديرة بهذه المباراة؛ رغم أن فارق الإمكانات لمصلحة بنفيكا ظهر جليًا، مع تحقيقه الفوز بأربعة أهداف مقابل واحد.

وسجل بنفيكا رباعيته في شباك سلتيك، عن طريق "الكولومبي جون دوران (ثنائية)، الدنماركي ألكسندر باه واليوناني فانجيليس بافليديس"؛ بينما أحرز الفريق الاسكتلندي هدفه الوحيد في المباراة، بواسطة الكولومبي الآخر كاميلو دوران في الدقيقة 63.

وخلال هذه المباراة؛ توجهت الأنظار تحديدًا إلى "دوران بنفيكا" والنجم المصري هيثم حسن، جناح فريق سلتيك الأول لكرة القدم.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور دوران وحسن في القمة الأوروبية..

  • FBL-EUR-C3-BENFICA-CELTICAFP

    جون دوران.. هدفان ومستوى جيد ضد سلتيك

    قدّم المهاجم الكولومبي جون دوران، المعار من عملاق الرياض النصر إلى نادي بنفيكا البرتغالي، مستوى جيدًا للغاية؛ وذلك خلال مواجهة الفريق الاسكتلندي سلتيك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027.

    دوران دخل "التشكيل الأساسي" لمباراة بنفيكا وسلتيك، مساء يوم الخميس؛ قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 67، بزميله اليوناني فانجيليس بافليديس.

    وخلال الدقائق الـ67 التي شارك فيها؛ شاهدنا المهاجم الكولومبي البالغ من العمر 22 سنة، يقوم بالآتي:

    * أولًا: تسجيل هدفين في شباك العملاق الاسكتلندي.

    * ثانيًا: القيام بتحركات رائعة داخل منطقة الـ18.

    * ثالثًا: العودة إلى الخلف للمساعدة دفاعيًا.

    وبثنائيته في شباك سلتيك؛ وصل دوران إلى هدفه الرابع بقميص فريق بنفيكا الأول لكرة القدم، خلال 14 مباراة رسمية حتى الآن.

    ورغم لعبه 14 مباراة؛ إلا أن دوران يظل "بديلًا" ويشارك لدقائق قليلة في مسابقة الدوري البرتغالي، بينما يتم الاعتماد عليه "أساسيًا" أوروبيًا.

    - الدوري البرتغالي: 98 دقيقة موزعة على 7 مباريات.

    - تصفيات الدوري الأوروبي: 162 دقيقة موزعة على 5 مباريات.

    - الدوري الأوروبي: 147 دقيقة موزعة على مباراتين.

  • SL Benfica v Celtic FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    جون دوران.. رد على "مزحة الأغنياء" ولكن!

    واستكمالًا لحديثنا عن الكولومبي جون دوران، مهاجم العملاق البرتغالي بنفيكا؛ فلا بد من التطرق إلى تصريح النجم البرازيلي فريد، متوسط ميدان النادي المحلي أتلتيكو مينيرو.

    فريد الذي تزامل سابقًا مع المهاجم الكولومبي، في نادي فنربخشه التركي؛ قال إنه كان يمزح مع دوران، ويخبره: "هيا نتمرن ونركض"؛ فرد عليه الأخير بأنه أصبح غنيًا ولا يحتاج إلى الركض.

    "إذًا.. لماذا تطرقنا إلى هذا التصريح بالذات؟!"؛ الإجابة لأن دوران رد على أرضية الملعب في مباراة بنفيكا وسلتيك الاسكتلندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027.

    وحتى لو كان الأمر بينه وبين فريد مجرد "مزحة"؛ فإننا شاهدنا "إصرارًا" من دوران على تسجيل الأهداف ضد سلتيك، كالتالي:

    * الهدف الأول: قاتل على الكرة ومدّ قدمه بذكاء قبل لاعب سلتيك؛ ليتسبب في احتساب ركلة جزاء، ترجمها إلى داخل الشباك.

    * الهدف الثاني: استلم الكرة، ومن زاوية ضيقة للغاية؛ سددها إلى داخل الشباك، من الوضع ساقطًا.

    لكن رغم هذا الإصرار والتألق؛ فإن انتزاع "المقعد الأساسي" في هجوم بنفيكا، في مسابقة الدوري البرتغالي تحديدًا، من زميله اليوناني فانجيليس بافليديس، سيظل أمرًا معقدًا للغاية؛ أو كما يُردد في السعودية - التي ارتبط دوران بناديها النصر -، إنها "صعبة قوية".

    بافليديس واصل تألقه ضد سلتيك، مساء يوم الخميس؛ حيث سجل هدفًا بعد نزوله "بديلًا"، في آخر 23 دقيقة من عمر المباراة.

    وإجمالًا.. هذا هو الهدف "رقم 15" الذي يسجله بافليديس في 15 مباراة بمختلف المسابقات، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ إلى جانب صناعته 4 تمريرات حاسمة لزملائه في صفوف بنفيكا.

  • imago-sport-1084577041.jpgZUMA Press Wire

    هيثم حسن.. نشاط هجومي ملحوظ وصناعة هدف

    الآن.. لننتقل من الكولومبي جون دوران إلى الفرعون المصري هيثم حسن، جناح نادي سلتيك الاسكتلندي؛ الذي شارك في الشوط الثاني ضد العملاق البرتغالي بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027.

    حسن البالغ من العمر 24 سنة، أحدث نشاطًا كبيرًا في هجوم سلتيك وهدد مرمى بنفيكا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: المساهمة في صناعة هدف سلتيك الوحيد، من خلال عرضية رائعة.

    * ثانيًا: تسديد بعض الكرات صوب مرمى الفريق البرتغالي.

    * ثالثًا: استغلال مهاراته الفردية لتجاوز دفاعات بنفيكا من الطرف الأيمن.

    أي أن حسن أثبت مرة أخرى أنه من الممكن أن يكون سلاحًا مهمًا لسلتيك؛ إذا عرف كيف يوظف مهاراته الفردية في خدمة المجموعة.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • imago-sport-1084387228.jpgAction Plus

    هيثم حسن.. أرجوكم، علّموه تسجيل الأهداف!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ حيث لا يمكن أن نختم تقريرنا دون الحديث عن "عيب واضح" في أداء النجم المصري هيثم حسن، جناح نادي سلتيك الاسكتلندي.

    هيثم الذي انضم إلى سلتيك في صيف 2026، قادمًا من نادي ريال أوفييدو الإسباني؛ يحتاج إلى أن يتعلم كيف ينهي الهجمات، ويحوّلها إلى أهداف داخل الشباك.

    نعم.. إنهاء الفرعون المصري للهجمات، يحتاج إلى تحسين كبير أمام مرمى الفريق الخصم؛ ففي كثير من اللقطات، نشاهده يقوم بالآتي:

    * أولًا: الاختراق الرائع لدفاعات الخصم من الجناح الأيمن.

    * ثانيًا: الدخول من الجناح الأيمن إلى العمق، مع فتح مساحة للتسديد.

    * ثالثًا: الإنهاء السيئ، مع ضياع فرصة تسجيل هدف.

    ومن هنا.. وبِلِسان كل مشجع مصري وعربي محب لهيثم حسن؛ يجب القول: "أرجوكم، علّموا هذا اللاعب كيف يسجل الأهداف؛ لأنه وقتها سيثبت نفسه بشكل أفضل بكثير".