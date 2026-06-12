"رفضنا أن نكون تحت رحمته"!.. رئيس بنفيكا يكشف كواليس مثيرة في انتقال جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد

وأخيرًا.. رد روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، عن سؤال مثير للجدل؛ وهو: "هل كان استمرار المدير الفني المخضرم جوزيه مورينيو ممكنًا لو خسر فلورنتينو بيريز انتخابات العملاق الإسباني ريال مدريد؟!".
ومن المعروف أن اتفاق مورينيو مع بيريز، لتدريب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، كان أثناء الحملة الانتخابية لرئاسة مجلس إدارة النادي؛ وذلك قبل أن تتحوّل إلى الصبغة الرسمية، بعد فوزه ضد رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي.
هُنا قال كوستا: "لا كان سيرحل.. نحن لم نكن نُريد أن نظل تحت رحمة مورينيو".
وشدد رئيس بنفيكا على أنه وضع خطة إعداد فريقه، بمجرد أن أخبره مورينيو برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد؛ لذا كان المدير الفني البرتغالي المخضرم سيرحل، حتى لو خسر بيريز الانتخابات.