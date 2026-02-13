بنزية بقصته الملهمة ينتقم لبنزيما من الاتحاد.. والنصيري يعيد فتح جراح كريستيانو رونالدو أمام الفيحاء!

خطف المهاجم الدولي يوسف النصيري الأضواء منذ الدقائق الأولى للقاء بفضل تحركاته الواعية وقدرته العالية على التمركز داخل منطقة العمليات.

نجح النصيري في افتتاح التسجيل لصالح الاتحاد مؤكداً أنه يمتلك غريزة تهديفية لا تخطئ المرمى، حيث استغل كرة ركنية ليضع الكرة في الشباك بكل ثقة.

أعاد هذا التألق للأذهان ذكريات النصيري في الملاعب العالمية وتحديداً في بطولة كأس العالم، حين ارتقى عالياً ليسجل هدفه الشهير في مرمى البرتغال محطماً أحلام الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وبمواجهته لنادي الفيحاء اليوم وتألقه اللافت، بدا وكأنه يعيد فتح تلك الجراح الرياضية عبر ممارسة هوايته في الارتقاء وتسجيل الأهداف الحاسمة في الملاعب السعودية حيث يتألق رونالدو في السنوات الماضية، مؤكداً أنه الكابوس الذي يلاحق المنافسين بقدراته البدنية الهائلة وحضوره الذهني القوي أمام المرمى.