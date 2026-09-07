مارتينيلي أم سامرفيل؟ .. توقع هلالي بجلوس الصفقة الجديدة على الدكة بعد عودة سالم الدوسري!

حين تعالت الأصوات التي رجحت فقدان سالم الدوسري، قائد الهلال، لمركزه الأساسي مع الفريق، جاء بندر الرزيحان، نجم الزعيم السابق، برسالة "عكس التيار"، في ظل تعاقدات النادي التي شملت تدعيم أجنحة الفريق في الميركاتو الصيفي.

ويغيب سالم الدوسري عن مباريات الهلال، منذ مطلع الموسم الحالي، بعد خضوعه لعملية جراحية في وتر الركبة، في يوليو الماضي، عقب مشاركته مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، في الوقت الذي تعاقد فيه النادي مع الهولندي كريسنسيو سامرفيل، والبرازيلي جابرييل مارتينيلي، من وست هام وآرسنال.

وكان الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، قد تلقى سؤالًا بشأن من يقود الجبهة اليمنى، ليؤكد أنه سيعتمد مبدأ التدوير بين سامرفيل ومارتينيلي، في الوقت الذي بإمكانه أيضًا الاعتماد على سلطان مندش أو صبري دهل، في الوقت الذي يلعب فيه سامرفيل في الجبهة اليسرى بشكل أساسي، في ظل غياب سالم الدوسري، وبين تلك الوفرة الهجومية، باتت الترشيحات منصبّة حول إبقاء الدوسري على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة.