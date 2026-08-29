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Benjamin Cremaschi, ParmaGetty

ترجمه

"سألت أمي" .. نجم إنتر ميامي السابق يكشف كواليس اللقاء الأول مع ميسي

ليونيل ميسي
بنيامين كريماشي
الدوري الإيطالي
بارما
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي

اللاعب رحل إلى بارما

في مقابلة مع "ريبوبليكا"،استعاد لاعب وسط بارما البالغ من العمر 21 عاماً بنجامين كريماسكي، الذي يمتلك جذوراً إيطالية ووالدين أرجنتينيين، ذكرياته عن ولادته ونشأته في ميامي.

وقبل انتقاله إلى إيطاليا، كان زميلاً لليونيل ميسي في إنتر ميامي: "أول مرة رأيت فيها ميسي؟ كان ذلك في الصباح الباكر. كنت قد أمضيت بالفعل ستة أشهر في إنتر ميامي، وكان قد وصل للتو من باريس سان جيرمان. أوقفت سيارتي في ملعب التدريب ورأيته، كان برفقة أطفاله الثلاثة. لم أكن أعرف ما الذي عليّ فعله، لذلك اتصلت بأمي التي نصحتني بأن أذهب لأقدّم نفسي، بما أنه لم يكن هناك أحد حوله وكانت اللحظة المناسبة كي لا أزعجه. فعلت ذلك، والأمر المذهل هو أنه كان يعرف بالفعل من أكون".

  • الاحترام في التدريبات

    وكشف كريماسكي عن كيفية تعامل لاعبي ميامي مع ميسي في التدريب: "هل سبق لي أن انتزعت الكرة منه في التدريبات؟ لا، لسببين: الأول، لأنه من شبه المستحيل انتزاعها منه، والثاني، لأننا بالتأكيد لا نريد المخاطرة بإصابته في التحام خلال مباراة تدريبية. جميعنا نتوقف قبل أن يحدث ذلك".

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  • لماذا اختار الولايات المتحدة الأمريكية

    وحول أسباب لعبه في ميامي: "أشعر بأنني أرجنتيني بقدر ما أنا أمريكي. والداي وأصدقائي جميعهم يتحدثون الإسبانية، وفلوريدا نفسها ولاية لاتينية للغاية. لقد ناقشنا الأمر كثيرًا كعائلة أيضًا. كانت لديّ شكوك كثيرة، لكن في النهاية قررنا أن نختار الولايات المتحدة".

  • خصائص كريماسكي

    ووصف اللاعب الشاب صفاته: "أحب أن أؤدي القليل من كل شيء. في الواقع، اللاعبون الذين أقتدي بهم هم فالفيردي ولورينتي وريس جيمس. أعتقد أنها ميزة أن تجعل نفسك متاحًا للمدرب في أدوار مختلفة عديدة، وبفضل هذه القدرة على التعدد نلت مكاني في الألعاب الأولمبية".


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