بنجامين سيسكو يضيف «عامل الخوف» إلى مانشستر يونايتد، بينما يتحدث ديميتار بيرباتوف عن دور «اللاعب البديل الفعال» للمهاجم الذي كلف النادي 74 مليون جنيه إسترليني
سيسكو يثبت أخيرًا أقدامه في مانشستر يونايتد
منذ بداية العام، استعاد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مستواه الرائع، ليصبح أحد أبرز نجوم فريق «الشياطين الحمر» الذي صعد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد رفعت سلسلة من ثمانية أهداف سجلها في آخر 11 مباراة رصيده الإجمالي إلى 10 أهداف، مما جعله يتقاسم صدارة قائمة هدافي النادي مع زميله بريان مبيومو، الذي انضم إلى الفريق في الصيف، على الرغم من اضطراره في كثير من الأحيان إلى إحداث تأثير من على مقاعد البدلاء.
وقد أعجب بيرباتوف، الذي يعرف الكثير عن قيادة الهجوم في أولد ترافورد، بشكل خاص بكيفية تعامل سيسكو مع الضغط الناجم عن انتقاله من نادي آر بي لايبزيغ مقابل 74 مليون جنيه إسترليني (99 مليون دولار).
بيرباتوف يشيد بـ«عامل الرهبة» لدى اللاعب السلوفيني
وفي حديثه إلى البودكاست الرسمي «Inside Carrington»، قال المهاجم السابق لمانشستر يونايتد بيرباتوف عن تطور سيسكو: «إنه يمتلك كل الصفات المطلوبة في الوقت الحالي، وكل شيء يسير على ما يرام معه في هذه اللحظة.
"آمل أن يستمر الأمر على هذا النحو. أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة له في الوقت الحالي، وأن الأمور تتحسن ببطء بالنسبة له. لكنني أفضل الأمر هكذا. أريده أن يكتسب تلك الثقة ببطء، ولكن بثبات، وأن يسجل الأهداف، وهما أمران مرتبطان ببعضهما. عندما تسجل الأهداف، تكتسب الثقة. إنه يجد مكانه في الفريق، ولكن حتى لو كان على مقاعد البدلاء، فإن مجرد ظهوره على أرض الملعب يجلب التهديد وعامل الخوف لدى الخصم، ويجلب الأهداف.
"من الرائع جدًا رؤيته يخرج من مقاعد البدلاء، وأحيانًا يسجل الأهداف. يبدأ المباراة ويسجل الأهداف. بصراحة، لا يهمني نوع الأهداف التي يسجلها، طالما أن الكرة تصل إلى شباك المرمى."
لا يزال الجدل حول "اللاعب البديل المتميز" محتدماً
ورغم أن سيسكو كان هدافاً بارزاً، إلا أن جزءاً كبيراً من نجاحه جاء من خلال مشاركاته كبديل، مما دفع وسائل الإعلام والمشجعين على حد سواء إلى تسميته بـ"البديل الخارق". وفي حين أبدى بيرباتوف تفاؤلاً بشأن دوره هذا، إلا أن وكيل أعمال اللاعب، إلفيس باسانوفيتش، لم يرحب بهذه التسمية، حيث يصر على أن اللاعب السلوفيني مهاجم متكامل يستحق أن يُنظر إليه على أنه أكثر من مجرد سلاح تكتيكي في الدقائق الأخيرة من المباراة.
قال باسانوفيتش: "إذا سألتني عن هذا اللقب [اللاعب البديل الخارق]، فأنا لا أحبه. أحب لقب "المهاجم الخارق" أكثر بكثير. أعتقد أن بنجامين مهاجم خارق. لقد شارك في 13 مباراة كأساسي هذا العام، ودخل كبديل في 13 مباراة أخرى. سجل نصف أهدافه عندما بدأ المباراة والنصف الآخر عندما دخل كبديل. يمكننا أن نرى أنه مهاجم متكامل وبنجامين شخص يستحق لقب "المهاجم الخارق!"
السعي وراء المشاركة في دوري أبطال أوروبا
يتجه تركيز مانشستر يونايتد الآن نحو المرحلة الأخيرة من الموسم، حيث يتعين عليه ضمان مكانه ضمن المراكز الأربعة الأولى. وستكون مساهمات سيسكو حاسمة في استعدادات الفريق للمباريات الحاسمة بعد فترة التوقف الدولية، بدءًا من زيارة فريق ليدز يونايتد إلى أولد ترافورد في 13 أبريل.
وأضاف بيرباتوف عن تقدم ناديه القديم في سعيه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا تحت قيادة كاريك: "أعتقد أن الفريق يلعب كرة قدم جيدة جدًا. وأعني أنه من دواعي سروري مشاهدته. في كل مرة، أشعر أنه يمكننا فعل المزيد، لأننا في المركز الثالث الآن، إذا لم أكن مخطئًا، لذا هيا بنا. أعتقد أن الأمر يتعلق بالفريق بأكمله، كفريق واحد، من السهل الإشارة إلى لاعب معين، ويمكنك بسهولة ذكر برونو [فرنانديز]، وكاسيميرو، وسيسكو، مع الأهداف التي يسجلها، و[ماتيوس] كونها.
"إنه الجميع، لن يكون من العدل تجاه الفريق بأكمله. كفريق، فجأة، أصبحوا يلعبون من أجل بعضهم البعض. تمريرات برونو الحاسمة، أهداف سيسكو، حماس كاسيميرو للحصول على الكرة. الدفاع أيضًا تحسن. كل شيء الآن يسير بسلاسة، وأتمنى أن نحصل على المزيد من هذا حتى نهاية الموسم."