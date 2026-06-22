بعد جدل إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي وولادة نجله الأول .. طبيب بلجيكا يكشف تطورات حالة جيريمي دوكو وموعد عودته إلى أمريكا

أكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يوم الإثنين أن دوكو وزوجته شيرين احتفلا بميلاد طفلهما الأول، وهو صبي أُطلق عليه اسم برايز. وقد سُمح لنجم مانشستر سيتي بمغادرة معسكر تدريب المنتخب الوطني قبل وقت قصير من مباراة بلجيكا مع إيران في دور المجموعات، ليكون حاضراً في هذه اللحظة التاريخية.

وأصدر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم (RBFA) بياناً أكد فيه الخبر، قائلاً: «تلقى جيريمي رسالة أمس، قبل المباراة، تفيد بأن الولادة وشيكة. وبالتشاور مع الطاقم الطبي لـ"الشياطين الحمر"، تقرر منحه فرصة مؤقتة للانضمام إلى زوجته في لندن».



