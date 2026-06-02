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علي سمير

كرواتيا وبلجيكا | قمة منحت الفرحة لغانا وإنجلترا وصانع الفوضى يهدد مصر في "مهرجان اعتزال دي بروينه"

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كرواتيا
بلجيكا
مقال رأي
كرواتيا ضد بلجيكا
المباريات الودية
مصر
غانا
إنجلترا
زلاتكو داليتش
كيفين دي بروينه
لوكا مودريتش
جيريمي دوكو

حسم نتيجة الصراع الأبدي بين مودريتش والنجم البلجيكي

في بعض الأحيان، تكون المباريات الودية مرآة لما سيحدث في البطولات الكبرى، وهذه حقيقة لا نود رؤيتها في كأس العالم 2026، عندما يتعلق الأمر بالثنائي كرواتيا وبلجيكا.

المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لكأس العالم 2026، لم تكن مبشرة بالنسبة لكل منهما لأسباب مختلفة، خاصة كرواتيا التي خسرت بثنائية نظيفة.

الهدف الأول جاء عن طريق نجم وسط أستون فيلا يوري تيليمانس بالدقيقة 38 من عمر اللقاء، بينما سجل البديل روميلو لوكاكو الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، وقبل إطلاق صافرة النهاية بلحظات.

لقاء اليوم كان قمة من نوع خاص، بين الثنائي الذي عُرف خلال السنوات الماضية بأنه الحصان الأسود في المونديال، ولكن ما شاهدناه يمنحنا بعض المؤشرات السلبية..


  • Mexico v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    بلجيكا انتصرت بحلول فردية

    لطالما عودتنا كرواتيا دائمًا على الظهور كمفاجأة سعيدة في البطولات الكبرى وكأس العالم على وجه التحديد، بعد ما فعلته في مونديال 98 باحتلال المركز الثالث خلف فرنسا والبرازيل.

    وبعد سنوات من الاختفاء، عاد لنا الكروات من جديد باحتلال المركز الثاني في مونديال 2018 والثالث في كأس العالم قطر 2022، لذلك من المنطقي وضعهم ضمن الترشيحات في النسخة القادمة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    وأما بلجيكا فقد انتفضت في 2014 ووصلت إلى ربع النهائي، ثم جاءت ثالثة في البطولة التالية، قبل الخروج من دور المجموعات بمونديال قطر، ويبدو أنها لن تذهب بعيدًا في المسابقة المقبلة.

    المنتخب البلجيكي لم يكن سيئًا، بل انتصر بثنائية وكان الطرف الأفضل والأكثر خطورة، ولكن ما فعله لا يعطي أن انطباعًا أن هذا الفريق يمكنه تحقيق أي شيء خاص في بطولة بحجم كأس العالم.

    الفريق سيلعب أمام مصر ونيوزلندا وإيران، ومن المنطقي تأهله إلى دور الـ32، ولكن في حالة وقوعه أمام أي فريق "متوسط" حتى وليس أحد الكبار، قد نجد ما حدث في قطر يتكرر من جديد، بسبب فقدان الشياطين الحمر للهوية والقوة المطلوبة مع المدرب رودي جارسيا.

    وبالنظر إلى مجريات المباراة، سنجد أن بلجيكا لم تمتلك الحلول الكافية للاختراق من العمق قبل هدف لوكاكو الذي جاء من مرتدة في الوقت القاتل، واعتمدت على الكرات العرضية مثلها مثل كرواتيا تمامًا، بالإضافة إلى دوكو على الجناح الأيسر.

    الحلول الفردية كانت السلاح الأول لبلجيكا الليلة، المستويات الجيدة لناثان نجوي وأندري أونانا ويوري تيليمانس وجيريمي دوكو، كانت كافية للإجهاز على نسخة متهالكة من كرواتيا.

    النقطة المضيئة أيضًا، هي أن لوكاكو بدا وكأنه جاهزًا للمشاركة في كأس العالم، بسبب الحدة التي ظهر بها وتعامله بإتقان مع كرة الهدف الثاني، في لقطة تمنح جماهير بلاده البصيص من الأمل قبل بداية المونديال.

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  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    الحصان الأسود في مهب الريح

    كما تحدثنا عن ما قدمته بلجيكا في هذه المباراة، وانتصارها الذي لا يعني أنها ستدخل كأس العالم كمرشح للقب الحصان الأسود، فنفس الأمر ينطبق على كرواتيا ولكن بصورة أقوى.

    رسالة إلى كل أعضاء المجموعة الثانية عشر من كأس العالم .. إنجلترا وغانا وبنما، لا يوجد أي سبب يدعو للقلق من فريق المدرب زلاتكو داليتش، الذي يبدو أنه وصل إلى أسوأ مستوياته في السنوات الأخيرة.

    مجموعة من لاعبين لا يمتلكون الخبرة في الظهور بالمحافل الدولية الكبرى، وعناصر أخرى فقدت الكثير من بريقها مثل إيفان بيريتشيتش وماتيو كوفاتشيتش ولوكا مودريتش، وإن كان الأخير هو صاحب المستوى الأفضل من بين الجميع في مواجهة الليلة.

    مستويات سيئة بالجملة وأخطاء دفاعية كارثية للغاية، وسوء تعامل مع الكرات العرضية والتحولات ومرتدة لوكاكو في الهدف الثاني، كلها أمور جاءت مثل الموسيقى على مسامع الجماهير الإنجليزية والغانية، التي تحضر للعبور على حساب الفريق الكرواتي.

    الشكل الذي ظهرت به كرواتيا وضعف المجموعة المتواجدة من حيث الأسماء والتناغم، تسبب في توحيد جمهور غانا وإنجلترا على قلب رجل واحد، من أجل الاحتفال بهذه الحالة التي تضمن لهما حجز بطاقة التأهل من مرحلة المجموعات بسهولة.

  • Mexico v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    مهرجان اعتزال دي بروينه

    بوجود كيفين دي بروينه ولوكا مودريتش على ملعب واحد، كان من الطبيعي اشتعال المقارنة بينهما، خاصة وأن كل منهما يعتبر من أساطير مانشستر سيتي وريال مدريد، واعتاد على غزو الملاعب وحصد البطولات على كل المستويات.

    ولكن مباراة اليوم كشفت لنا حقيقة واحدة، أن البقاء لصاحب النفس الأطول .. مودريتش وعمره 40 سنة لعب أفضل بمراحل من نظيره البلجيكي البالغ من العمر 34 سنة، رغم وجود فارق 6 سنوات بينهما.

    مباراة اليوم أثبتت أن دي بروينه انتهى تمامًا، ولم يعد قادرًا على مساعدة بلجيكا ولو عن طريق خبرته ورؤيته الثاقبة وتمريراته الساحرة، في ظل التراجع البدني الصارخ له منذ آخر موسمين له مع سيتي قبل الانتقال إلى نابولي.

    دي بروينه الليلة كان بدون أي رؤية للملعب، الهجمات كانت تقف عنده، بدلًا من يكون الشرارة التي تشتعل منها كل خطورة، حتى تمريراته لم تعد سحرية وغير متوقعة، كأنه يلعب مباراة اعتزاله لكرة القدم.

    وعلى الجانب الآخر، لم يكن مودريتش هو نسخة ريال مدريد، ولكنه تحرك في كل مكان من الناحية الدفاعية والهجومية، حاول التداخل مع كل لعبة ليكون بمثابة المثل والقدوة لكل من حوله، ليؤكد حسمه للصراع الأبدي مع نظيره البلجيكي على أرض الملعب.

  • Egypt-vs-Russia-New-Capital-CupAFP

    رسالة تحذير لمصر

    بما أن المنتخب المصري بقيادة مدربه حسام حسن، سيلعب أمام بلجيكا في المجموعة السابعة، فيجب على العميد مشاهدة "صانع الفوضى" جيريمي دوكو والتفكير في طريقة لإيقافه في المونديال.

    هل يلعب بمحمد هاني كظهير أيمن ومن أمامه محمد صلاح؟ الأخير لم يعد يجيد المساندة الدفاعية وسيصبح هاني وحده في مأزق أمام أحد أفضل الأجنحة في العالم، لذلك ربما يلجأ العميد لوضع نجم ليفربول السابق في دور أكثر عمقًا، مع زيادة العدد في وسط الملعب برجوع أحد اللاعبين للمساهمة في التصدي لدوكو.

    نجم مانشستر سيتي كان سببًا في الشرارة التي جاء منها الهدف الأول لبلجيكا، حيث مر من الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية وصلت إلى تيليمانس الذي سجل منها ليمنح الأفضلية لبلاده، وبخلاف ذلك أرهق دوكو دفاعات كرواتيا مرارًا وتكرارًا، وهو المشهد الذي يجب أن تخشاه مصر.

    أيضًا الثلاثي الدفاعي المكون من أرثور ثياتي وناثان نجوي ولاعب الوسط أمادو أونانا، منح بلجيكا مزيجًا من الصلابة الدفاعية والمرونة في الخروج بالكرة مما جعل الأمور شبه مستحيلة على كرواتيا من أجل الاختراق والتسجيل.

    وبخلاف ذلك، يجب الحديث عن النجم المميز يوري تيليمانس، عنصر آخر يجب الحذر منه بسبب قدرته على حمل الكرة ولعب تمريرات دقيقة في عمق دفاعات الخصوم، ومساهمته في التحكم بالنسق في وسط الملعب، حيث كان رجل المباراة بلا منازع.