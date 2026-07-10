بلجيكا تستعيد نجمها المصاب ضد إسبانيا .. وسبورتنج لشبونة يمنع مشاركته!

في بيان حصلت عليه، من بين آخرين، صحيفة «ذا أثليتيك» ووسائل إعلام بلجيكية، كتب الاتحاد: «لن يكون زينو ديباست متاحًا للمشاركة في ربع النهائي. فقد أبلغ ناديه، سبورتنج لشبونة، اللاعب بأنه لا يُعتبر لائقًا للعب من الناحية الطبية. ويختلف هذا التقييم عن تقييم الطاقم الطبي لـ«الشياطين الحمر» وكذلك عن تقييم الهيئات الطبية والتأمينية التابعة للفيفا».

هذه مسألة غريبة للغاية، حيث إن القرار النهائي بشأن المشاركة في المباريات خلال البطولة يقع عادةً على عاتق الجهاز الفني والقسم الطبي للاتحاد المعني. ومن المرجح أن يبدأ ناثان نغوي وبراندون ميشيل مرة أخرى في خط الدفاع الوسطي في المباراة ضد إسبانيا.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع آخر بين ممثلي النادي والاتحاد مباشرةً قبل المباراة المرتقبة في لوس أنجلوس، وذلك لتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال تأهل الفريق. وإذا فازت بلجيكا بشكل مفاجئ على إسبانيا، فستنتظرها فرنسا في الدور نصف النهائي.