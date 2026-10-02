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محمود خالد

بلجيكا وتركيا | سقط أفضل لاعبي الريال .. دي بروينه يلقن أردا جولر درسًا: أنت جوتي فلا تحلم بمودريتش!

فقرات ومقالات
أردا جولر
كيفين دي بروين
بلجيكا
تركيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

تركيا تواصل السقوط .. ونجم نابولي يتوهج في دوري الأمم الأوروبية

في عمره الحادي والعشرين، يبقى أردا جولر حائرًا بين مفترق طرق، بين "إبداع" جوتي المتناسي، أو طريق مودريتش، واختياره ليؤدي دور توني كروس في ريال مدريد، إلا أنه في مواجهة تركيا وبلجيكا، تلقى درسًا جديدًا من كيفن دي بروينه، في صراع حقيقي بين الشباب والخبرة.

في مباراة كان بطلها الأول هو دي بروينه، ألحق المنتخب البلجيكي، الخسارة الثالثة تواليًا لتركيا في دوري الأمم الأوروبية، متغلبًا عليه بنتيجة (3-0)، بفضل ثنائية نجم نابولي، وروميلو لوكاكو الذي سجل هدفه الدولي الـ94.

واستعادت كتيبة فان بوميل الثقة، بعد خسارتها أمام فرنسا بهدف نظيف، في الجولة الثانية، لتصل إلى النقطة السادسة، وتحلّ في وصافة المجموعة الأولى من المستوى الأول، فيما بقي رصيد الأتراك بلا نقاط، ليصبح مهددًا بالهبوط إلى المستوى الثاني.

  • دي بروينه يكمل قطعة جولر "الناقصة"

    باختصار شديد، أردا جولر لعب، ومنتخب بلجيكا فاز، وسط ميدان ريال مدريد "الشاب"، قدم لمحة للجميع، في الميدان، بأن جائزة أفضل لاعبي ريال مدريد في شهر سبتمبر، لم تأتِ من فراغ، وإن افتقرت المباراة إلى تلك المواجهة المثيرة التي كانت ستجمعه بالحارس تيبو كورتوا، المتغيّب بسبب الإصابة، إلا أن جولر صرّح بأن غيابه لا يمثل ميزة لتركيا.

    لنعد إلى أداء جولر، والذي كان أشبه بـ"مكعب" تنقصه قطعة؛ فمنذ هدف دي بروينه، شاهدناه مثل النحلة التي تدور في مختلف أنحاء الملعب، هو مفتاح الفرص لزملائه، المتحرك الذي يجيد إيجاد المساحات لنفسه من أجل التسديد، يتراجع لدفاع فريقه ومن ثم يبدأ مرحلة البناء.

    ولكن، إذا ما تطرقنا لما قاله جولر قبل المباراة "لا يوجد لدينا أبدًا موقف يقول: أردنا وحده من يجب أن يقوم بشيء ما، أحيانًا يتألق أحدنا، وأحيانًا يتألق الآخر"، فربما كانت المباراة تستلزم على جولر أن يقوم وحده بإنهاء الفرص، بعدما تفنن زملاؤه في إهدارها.

    وانطلاقًا من ذلك، فإن ما فعله دي بروينه، بهدفه في الدقيقة العاشرة، ثم صاروخية في الدقيقة 59، أشبه بـ"درس" إلى جولر، وكأنه يقول له "بدلًا من صنع الكثير من الفرص، اعرف كيف تستثمرها"، حيث أن نجم نابولي، سجل من أولى تسديدة.


  • جولر "المحارب" في جبهة خربة

    كيف نقنع التاريخ بأن أردا جولر تألق في دوري الأمم الأوروبية، طالما أن منتخب تركيا غادرها بثلاث هزائم؟ ماذا يفيد أن يكون نجم ريال مدريد، مثل الدينامو الذي يضبط الإيقاع داخل أرض الميدان، وهو أشبه بمحارب في جبهة "خربة"، يتحرك في كل مكان في الملعب، ويكون الطرف الأفضل، يصنع البناء ومن حوله يهدمه.

    صحيح أن جولر نفسه شارك في إفساد الهجمات، عندما تعثر أثناء محاولة استقبال تمريرة عرضية، ليفشل في تسديدها من خارج المنطقة، في الدقيقة 49، ولكن لننظر إلى توغلاته الرائعة أمام الخط الدفاعي، في الدقيقة 27، وبنائه لفرصة محققة، آلت إلى كرة عرضية أفسدها ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، بتسديدة بعيدة عن المرمى الخالي.

  • صدق جولر .. غياب كورتوا ليس ميزة!

    واستنادًا لما ذكرته في السابق، فإن منتخب بلجيكا قد كرّس مبدأ "إذا غاب كورتوا، فلامينس قادر على سد الثغرة، بل إنه يستحق أن ينال الفرصة كأساسي"، وإن قلنا إن سوء الإنهاء الكبير عند لاعبي تركيا، خدم بلجيكا في عدم الشعور بالخطورة، التي صنعتها كتيبة مارك فان بوميل، التي كانت شعارها "فرص أقل .. وإنهاء مثالي"، فآل الأمر إلى هدفين وكرتين في القائم.

    لامينس تصدى لثماني كرات، منها اثنتان داخل المنطقة، وتصدى لكرة حرة رائعة من توقيع جولر في الدقيقة 90+1، ولكن لا يمكن الجزم بأن منتخب تركيا كان يملك الخطورة اللازمة التي تجعلنا نقول إنه قادر على تعديل الكفة، وأغلب التسديدات كانت تذهب بين أحضانه.

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  • من درس دي بروينه .. جولر لم يترك منطقة جوتي!

    اختصارًا للقول، كيفن دي بروينه، ذهب لم يصدأ، والحديث عن المخضرم الذي عاد ليكتشف ذاته مع فان بوميل، فتحرك في الأطراف والعمق، وسجل هدفين بطريقة أكثر من رائعة، وما إذا كانت طريقة أليجري تناسبه مع نابولي، كل ذلك قُتل بحثًا.

    ولكن، ما يمكن قوله، إن دي بروينه أثبت بأن جولر لم يغادر "منطقة جوتي"، ففي تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، في سبتمبر الماضي، وًصف أردا جولر بأنه حتى الآن مثل جوتي، الذي سجل 77 هدفًا و97 تمريرة حاسمة مع ريال مدريد، والذي كان أداؤه جامعًا بين الذكاء والفن، وكان أداؤه ممتع للمشاهدة، ولكن لذلك لم يمنع المدربون من رؤيته مهمشًا، فكانت دومًا ما يغيب عن المباريات الحاسمة.

    الافتقار إلى الحسم، خاصة في المواجهات الكبرى، الصفة التي لازمت جولر بعد إخفاقه في ديربي أتلتيكو مدريد، وكانت بمثابة الشبح الذي لا يزال يطارده مع منتخب تركيا، والذي سجل في كأس العالم، إلا أن الأتراك غادروا مبكرًا، ثم تلقوا ثلاثة هزائم في دوري الأمم الأوروبية.

    وفي الوقت، الذي لا يزال جولر مطالبًا فيه بالذهاب إلى منطقة مودريتش، جاءت قمة بلجيكا لتحرج نجم الريال، وتؤكد أنه لا يزال أمامه الكثير، وأهم درس يجب أن يتعلمه، هو أن يصير حاسمًا، وليس فقط محركًا لميدان الوسط.

  • كلمة أخيرة..

    المخضرمون يسجلون، والموهبة الشابة تسقط مع الأتراك، فترة توقف رجّحت كفة فان بوميل، الذي أعاد توليفة بلجيكا، رغم المآخذ التي كانت تؤخذ عليها بالرتم الدفاعي المبالغ أمام فرنسا، إلا أن كتيبة البلجيك، لا تزال قادرة على الحسم، وتلك المزية التي افتقدتها تركيا في كثيرة، في فترة توقف قد لا نشاهد فينشينزو مونتيلا بعدها على رأس الجهاز الفني.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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