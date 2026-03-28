United States v Belgium - International Friendly
Gabriele Stragapede

بلجيكا بقيادة دي كيتيلير وسايلمايكرز تهزم الولايات المتحدة بقيادة بوليسيتش بنتيجة 5-2، وسجل ماكيني هدفاً أيضاً

الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا
الولايات المتحدة الأمريكية
بلجيكا
المباريات الودية
أداء رائع من بلجيكا أمام البلد المضيف المستقبلي لكأس العالم.

قدمت سلسلة المباريات الودية الدولية الكبرى، في هذه الأمسية، لمحة رائعة عما قد يحدث هذا الصيف خلال كأس العالم على الأراضي الأمريكية: ففي أتلانتا، واجهت بلجيكا والولايات المتحدة بعضهما البعض، بمشاركة العديد من نجوم الدوري الإيطالي.

كانت المباراة سهلة للغاية، حيث تمكنت "الشياطين الحمر"، بفضل شوط ثانٍ مذهل، من التغلب على المنتخب الأمريكي والسيطرة عليه بشكل كامل، وهزمته بنتيجة 5-2.

  • التشكيلات الأساسية

    الولايات المتحدة الأمريكية (4-3-3): تيرنر؛ روبنسون، تيسمان، تيلمان، ماكنزي؛ ماكيني، كاردوسو، ريم؛ بوليسيتش، وياه، بالوغون. المدرب: بوكيتينو

    بلجيكا (4-2-3-1): لامينز؛ مونييه، ديباست، ميشيل، دي كويبر؛ راسكين، أونانا؛ سيلمايكرز، دي بروين، دي كيتيلاري؛ دوكو. المدرب: رودي غارسيا

  • ماكيني في الصدارة

    هناك العديد من نجوم الدوري الإيطالي الذين يستحقون أن نسلط الضوء عليهم: بدءًا من ماكيني لاعب يوفنتوس، مرورًا ببوليسيتش لاعب ميلان، ودي بروين لاعب نابولي،وصولاً إلى سايليمايكرز الذي يلعب أيضًا في صفوف الروسونيري.

    مرت الشوط الأول بهدوء نسبي، حيث ركز الفريقان على دراسة بعضهما البعض ولم يقدما عرضاً رائعاً للجماهير التي حشرت الملعب في أتلانتا. لكن المباراة انطلقت في الدقيقة 39: ركلة ركنية رائعة من روبنسون وجدت توغل ماكيني الرائع في منطقة الجزاء ليحولها بسهولة إلى الشباك ويؤكد مستواه الرائع في الفترة الأخيرة.

    أثارت الدقائق الأخيرة المزيد من الإثارة بفضل تسديدة قوية بالقدم اليمنى من ديباست، التي سجلت هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول والدقائق الإضافية. ثم اشتعلت المباراة تمامًا في الشوط الثاني.

  • عرض كيتيلاري ولوكباكيو وسايلماكيرز

    شهد الشوط الثاني تألقاً مذهلاً من جانب بلجيكا. فقد بدأ الشوط الثاني بهجمة رائعة انطلقت من الجانب الأيمن، واختتمها أليكسيس سايليمايكرز بعمل رائع، حيث سبق دفاع الولايات المتحدة في وسط منطقة الجزاء ومرر كرة رائعة خارج منطقة الجزاء إلى أونانا الذي تغلب على تيرنر.

    منذ الدقيقة 53، لم يتوقف "الشياطين الحمر"عن التسجيل: أولاً، سجل دي كيتيلاري (الذي تم استبداله لاحقاً باللاعب أوبيندا من يوفنتوس) ركلة جزاء، ثم سجل لوكباكيو هدفين ليحسم النتيجة بنتيجة 1-5. أما الهدف الأخير الذي سجله أجيمانغ فقد خفف قليلاً من مرارة الأمسية بالنسبة للولايات المتحدة.

    بشكل عام، كانت مباراة جيدة من جانب بلجيكا، بقيادة دي بروين في وسط الملعب، في حين لم تكن أداء الولايات المتحدة كافياً، حيث بدا القائد بوليسيتش في الظل مرة أخرى، مما يعكس حالته البدنية في عام 2026، الذي كان شحيحاً من حيث التسجيل.