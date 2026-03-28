بلجيكا بقيادة دي كيتيلير وسايلمايكرز تهزم الولايات المتحدة بقيادة بوليسيتش بنتيجة 5-2، وسجل ماكيني هدفاً أيضاً

شهد الشوط الثاني تألقاً مذهلاً من جانب بلجيكا. فقد بدأ الشوط الثاني بهجمة رائعة انطلقت من الجانب الأيمن، واختتمها أليكسيس سايليمايكرز بعمل رائع، حيث سبق دفاع الولايات المتحدة في وسط منطقة الجزاء ومرر كرة رائعة خارج منطقة الجزاء إلى أونانا الذي تغلب على تيرنر.
منذ الدقيقة 53، لم يتوقف "الشياطين الحمر"عن التسجيل: أولاً، سجل دي كيتيلاري (الذي تم استبداله لاحقاً باللاعب أوبيندا من يوفنتوس) ركلة جزاء، ثم سجل لوكباكيو هدفين ليحسم النتيجة بنتيجة 1-5. أما الهدف الأخير الذي سجله أجيمانغ فقد خفف قليلاً من مرارة الأمسية بالنسبة للولايات المتحدة.
بشكل عام، كانت مباراة جيدة من جانب بلجيكا، بقيادة دي بروين في وسط الملعب، في حين لم تكن أداء الولايات المتحدة كافياً، حيث بدا القائد بوليسيتش في الظل مرة أخرى، مما يعكس حالته البدنية في عام 2026، الذي كان شحيحاً من حيث التسجيل.