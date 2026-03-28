بلجيكا بقيادة دي كيتيلير وسايلمايكرز تهزم الولايات المتحدة بقيادة بوليسيتش بنتيجة 5-2، وسجل ماكيني هدفاً أيضاً

قدمت سلسلة المباريات الودية الدولية الكبرى، في هذه الأمسية، لمحة رائعة عما قد يحدث هذا الصيف خلال كأس العالم على الأراضي الأمريكية: ففي أتلانتا، واجهت بلجيكا والولايات المتحدة بعضهما البعض، بمشاركة العديد من نجوم الدوري الإيطالي.

كانت المباراة سهلة للغاية، حيث تمكنت "الشياطين الحمر"، بفضل شوط ثانٍ مذهل، من التغلب على المنتخب الأمريكي والسيطرة عليه بشكل كامل، وهزمته بنتيجة 5-2.