لا يزال مستقبل لوكاس بيلتران مجهولاً. تحدث المهاجم الأرجنتيني، الذي يلعب حالياً على سبيل الإعارة من فيورنتينا إلى فالنسيا، بصراحة عن وضعه في مقابلة مطولة مع صحيفة «آس»، مؤكداً على الارتباط القوي الذي نشأ بينه وبين الأجواء الإسبانية.
بلتران: "أود البقاء في فالنسيا، لكنني سأضطر على الأرجح للعودة إلى فيورنتينا"
لاعب عاد إلى الساحة
لم يخفِ بيلتران رغبته في البقاء في ملعب ميستايا، حيث يشعر بأنه استعاد مكانته المثالية: «هنا أشعر بأنني عدت إلى نفسي. كنت أرغب في إعادة اكتشاف جوهر شخصيتي، وحماسي، وفي إسبانيا أستطيع الاستفادة من نقاط قوتي على أفضل وجه». كان هناك انسجام فوري، سواء مع المدينة أو مع المشجعين: «أستطيع القول إن ميستايا يحبني. يجب على اللاعب أن يمثل الجماهير على أرض الملعب، وأنا أحاول دائماً أن أفعل ذلك. أكره الخسارة وأبذل قصارى جهدي دائماً".
مستقبل أزرق... رغماً عنه
على الرغم من المشاعر الإيجابية، فإن الوضع التعاقدي يعقد الأمور. ففي الواقع، لا يتضمن عقد الإعارة حق الشراء، والقرار النهائي سيكون بيد فيورنتينا: «تبقى تسع مباريات، وبعدها سنرى. السيناريو الأرجح هو العودة إلى فلورنسا، لأنه لا توجد بند في العقد. الأمر لا يعتمد عليّ: ما يهم هو ما تريد فالنسيا فعله وما ترى فيورنتينا. أود البقاء».