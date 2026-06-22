AFP
"بكينا سويًا".. زوجة رافينيا تكشف عن مكالمة مؤثرة مع نجم البرازيل بعد الإصابة التي تعرض لها في كأس العالم!
نجم البرازيل يواجه انتكاسة في كأس العالم
تعرضت البرازيل لضربة قوية خلال فوزها 3-0 على هايتي في كأس العالم، عندما اضطر رافينيا إلى مغادرة الملعب بسبب إصابة في أوتار الركبة. وكان مهاجم برشلونة هذا شخصية مهمة في هجوم «السيليساو»، لكن هذه الإصابة أثارت شكوكًا جدية حول مشاركته في بقية مباريات البطولة.
وأثارت الإصابة رد فعل عاطفيًّا فوريًّا من اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا وعائلته. ومع تزايد المخاوف بشأن خطورة الإصابة، أصبحت آمال رافينيا في لعب دور مهم في مسيرة البرازيل في كأس العالم معرضة للخطر فجأة. وعقب المباراة التي أقيمت في فيلادلفيا، خضع الجناح لفحوصات طبية قبل أن يُسمح له بقضاء فترة قصيرة مع عائلته قبل بدء برنامج إعادة تأهيله.
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بيلولي تستذكر محادثة مؤثرة
في حديثها مع موقع «Domingao com Huck»، كشفت بيلولي عن مدى صعوبة الوضع بالنسبة لها ولزوجها بعد وقوع الإصابة. كما أوضحت بيلولي كيف استمد الزوجان القوة بعد الصدمة الأولية، أثناء مناقشتهما للمسار الذي ينتظرهما في المستقبل.
وقالت: «بصراحة، كانت تلك إحدى المرات القليلة التي عجزت فيها عن الكلام. كان يبكي، وأنا أيضًا». «تحدثنا عبر الهاتف؛ وفي اليوم التالي خضع لفحوصات طبية وعاد إلى المنزل لفترة قصيرة، حيث تمكنا من التحدث عن الموقف.
"الآن هو بخير، قوي وواثق من هدفه. هذا هو المهم: الحفاظ على العقلية الصحيحة والإيمان بأن أيامًا أفضل قادمة".
البرازيل تترك الباب مفتوحًا أمام العودة
أكدت البرازيل أن رافينيا سيبقى مع المنتخب الوطني بدلاً من العودة إلى وطنه. ويعتزم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الإشراف على برنامج علاجي مكثف على أمل أن يتمكن الجناح من المساهمة مع الفريق في حال وصوله إلى مراحل متقدمة من الأدوار الإقصائية. ومن المتوقع أن يتبع الطاقم الطبي نهجاً حذراً في عملية تعافيه.
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لا يزال التعافي هو الأولوية
ينصب التركيز في الوقت الحالي على عملية إعادة تأهيل رافينيا وسلامته العامة. وسيواصل الفريق الطبي للبرازيل تقييم التقدم الذي يحرزه قبل اتخاذ أي قرار بشأن احتمال عودته في مرحلة لاحقة من البطولة. وفي الوقت نفسه، سيتابع برشلونة التطورات عن كثب. ويأمل النادي أن يتعافى المهاجم تعافيًا تامًا دون المخاطرة بالعودة قبل الأوان، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الإصابة قبل انطلاق الموسم الجديد.