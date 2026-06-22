"بكينا سويًا".. زوجة رافينيا تكشف عن مكالمة مؤثرة مع نجم البرازيل بعد الإصابة التي تعرض لها في كأس العالم!

تعرضت البرازيل لضربة قوية خلال فوزها 3-0 على هايتي في كأس العالم، عندما اضطر رافينيا إلى مغادرة الملعب بسبب إصابة في أوتار الركبة. وكان مهاجم برشلونة هذا شخصية مهمة في هجوم «السيليساو»، لكن هذه الإصابة أثارت شكوكًا جدية حول مشاركته في بقية مباريات البطولة.

وأثارت الإصابة رد فعل عاطفيًّا فوريًّا من اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا وعائلته. ومع تزايد المخاوف بشأن خطورة الإصابة، أصبحت آمال رافينيا في لعب دور مهم في مسيرة البرازيل في كأس العالم معرضة للخطر فجأة. وعقب المباراة التي أقيمت في فيلادلفيا، خضع الجناح لفحوصات طبية قبل أن يُسمح له بقضاء فترة قصيرة مع عائلته قبل بدء برنامج إعادة تأهيله.