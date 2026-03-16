بقيمة تزيد عن 20 مليون يورو: يبدو أن نادي آر بي لايبزيغ يستقطب لاعبًا من أحد منافسيه في الدوري الألماني

وفقًا لمجلة «كيكر»، يبدو أن رينغسبورغ كان النادي الوحيد الذي أبدى اهتمامًا ملموسًا بريتز. ويحتاج فريق المدرب أولي فيرنر إلى تعزيز مركز خط الوسط الدفاعي، حيث أعلن اللاعب الدولي النمساوي زافير شلاغر أنه لن يجدد عقده المنتهي، وسيغادر النادي الساكسوني في نهاية الموسم دون مقابل. ومن حيث الأسلوب، يتشابه ريتز وشلاغر كثيرًا، حيث يتميز كلاهما بالقدرة على الجري والقتال في المواجهات الفردية.

ووفقاً للتقرير، سيحصل غلادباخ على المبلغ الأساسي لرسوم الانتقال دفعة واحدة وليس على أقساط، مما يمنحهم المرونة اللازمة لإعادة بناء الفريق المخطط لها في الصيف المقبل، والذي يحتاج الآن إلى خليفة لريتز.

بالنسبة لريتز، هذا هو أول انتقال نهائي في مسيرته الاحترافية. انضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى بوروسيا في عام 2009، ولم يتم إعارته خلال فترة وجوده في نيدرراين سوى مرتين إلى النادي البلجيكي VV St. Truiden (موسم 2021/22 والنصف الثاني من موسم 2022/23).