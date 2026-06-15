بعيون مدريدية | إسبانيا أمام كاب فيردي: لن يكون كجيل 2010 أبدًا.. وارفعوا القباعات للوافد الجديد!

يبقى بيت القصيد والعلة الأساسية في هذا العرض الباهت هو افتقاد المنتخب الإسباني للمهاجم الصريح الكلاسيكي القادر على حسم المباريات المعقدة.
الاعتماد على فيران توريس تارة و ميكيل أويارزابال أخرى في عمق الهجوم أثبت فشله الذريع أمام التكتلات، وبات الفريق عاجزًا تمامًا عن تقديم لعب مباشر نحو المرمى.
في الماضي القريب، ورغم كل الانتقادات، كان وجود ألفارو موراتا يمنح لاروخا محطة هجومية واضحة ومهاجم صندوق صريح نجحوا معه في التتويج بلقب اليورو الأخير، أما اليوم، فإن غياب هذه النوعية من اللاعبين يجعل هذا الجيل عاجزًا عن التسجيل حتى مع حلول لامين ونيكو ويليامز بدلاء، فالحلول غابت تمامًا طوال 90 دقيقة وعندما حضرت أهدرها فيران توريس بروعنته المعتادة.سقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل السلبي المخيب أمام نظيره منتخب كاب فيردي، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026.
ورغم السيطرة المطلقة لكتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي والاستحواذ الذي تجاوز حاجز السبعين بالمائة، إلا أن السلبية الهجومية والاستبسال الدفاعي للمنتخب الإفريقي بقيادة الحارس المخضرم فوزينيا، حرما لاروخا من تحقيق بداية قوية، لتنتهي المواجهة بنقطة لكل فريق فرضت علامات استفهام مبكرة حول مستقبل الإسبان في البطولة.