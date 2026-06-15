Goal.com
مباشرالتذاكر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Spain gfxGoal Ar Gemini
علي رفعت

بعيون مدريدية | إسبانيا أمام كاب فيردي: لن يكون كجيل 2010 أبدًا.. وارفعوا القباعات للوافد الجديد!

فقرات ومقالات
إسبانيا ضد كاب فيردي
إسبانيا
كاب فيردي
كأس العالم

هل يصنع الاستحواذ العقيم بطلًا؟ الماتادور الإسباني يصطدم بجدار كاب فيردي في افتتاح المونديال، وسط غياب تام للهوية الهجومية، وحضور طاغ لتصفية الحسابات الجماهيرية والألوان.

سقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل السلبي المخيب أمام نظيره منتخب كاب فيردي، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026.

ورغم السيطرة المطلقة لكتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي والاستحواذ الذي تجاوز حاجز السبعين بالمائة، إلا أن السلبية الهجومية والاستبسال الدفاعي للمنتخب الإفريقي بقيادة الحارس المخضرم فوزينيا، حرما لاروخا من تحقيق بداية قوية، لتنتهي المواجهة بنقطة لكل فريق فرضت علامات استفهام مبكرة حول مستقبل الإسبان في البطولة.


  • شتات الألوان وغياب الهوية الوطنية


    ينظر مشجع العاصمة مدريد إلى هذا المنتخب بكثير من الجفاء والريبة، فالتشكيلة الأساسية والقوام العام للفريق يفتقدان تمامًا للصبغة الملكية المعتادة في فترات الازدهار.

    رؤية فريق يمثل البلاد وغالبيته العظمى تتشكل من لاعبي الغريم التقليدي برشلونة، وأندية أخرى متفرقة، تحرم المشجع من الشغف الحقيقي، حيث تبدو الهوية الوطنية للمنتخب وكأنها مغيبة لصالح مشروع ناد واحد، مما يجعل التعاطف مع هذه المجموعة أمرًا غاية في الصعوبة.


    • إعلان
  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    جرد حساب الخصوم والأعداء على أرض الملعب


    تتحول الشاشة أثناء المباراة إلى ساحة لتصفية الحسابات الكروية المعلقة، فكيف لمشجع مدريدي أن يهتف للاعب مثل رودري، وهو الذي يرى قطاع واسع في العاصمة أنه سلب الكرة الذهبية علانية من صاحبها الشرعي فينيسيوس جونيور؟ يمتد الأمر لمشاهدة باو كوبارسي نجل أكاديمية لاماسيا، وماركوس يورنتي لاعب الخصم العاصمي اللدود أتلتيكو مدريد، وصولًا إلى لامين يامال الذي ينظر إليه المشجع كعدو مباشر في منافسات الليجا، بجانب جافي الذي قدم مباراة سيئة للغاية.

    قد يذهب البعض من المعسكر المدريدي لشعور ببعض الشماتة، الفريق الذي لا يجد من يمثله فيه إلا مارك كوكوريلا الذي وقع لهم حديثًا لم يستحق أكثر من النقطة الليلة، ولم يبد أي أمارات تقول إنه جاء من أجل تحقيق الفوز بكأس العالم.

    الأمور في 2010 كانت مختلفة، نعم كانت العناصر المدريدية قلة قليلة، ومن حقق كأس العالم كان أندرياس إنييستا، لكن على الأقل كان هناك سيرخيو راموس وإيكر كاسياس.


  • صمود أسطوري وشخصية مونديالية تاريخية للوافد الجديد


    على الجانب الآخر، لا يمكن لعالم كرة القدم إلا أن ينحني احترامًا للملحمة التي سطرها منتخب كاب فيردي في ظهوره المونديالي الأول. 

    لقد قدم الوافد الجديد مباراة للتاريخ اتسمت بتنظيم دفاعي حديدي وشخصية قوية لم تهتز أمام ترسانة بطل أوروبا، فالتزام اللاعبين بتضييق المساحات والروح القتالية العالية أمام الحارس الأسطوري فوزينيا منحتهم نقطة تاريخية مستحقة. 

    والمثير في الأمر، أنه لو امتلك هذا المنتخب الجريء حدًا أدنى من القدرات والفاعلية الهجومية في استغلال الهجمات المرتدة والكرات الطولية النادرة، لكانوا قد أطلقوا رصاصة الرحمة على الإسبان وحققوا نصرًا غير متوقع يقلب حسابات المجموعة رأسا على عقب.


  • العقم التكتيكي وبيت القصيد في غياب المهاجم


    يبقى بيت القصيد والعلة الأساسية في هذا العرض الباهت هو افتقاد المنتخب الإسباني للمهاجم الصريح الكلاسيكي القادر على حسم المباريات المعقدة. 

    الاعتماد على فيران توريس تارة و ميكيل أويارزابال أخرى في عمق الهجوم أثبت فشله الذريع أمام التكتلات، وبات الفريق عاجزًا تمامًا عن تقديم لعب مباشر نحو المرمى.

    في الماضي القريب، ورغم كل الانتقادات، كان وجود ألفارو موراتا يمنح لاروخا محطة هجومية واضحة ومهاجم صندوق صريح نجحوا معه في التتويج بلقب اليورو الأخير، أما اليوم، فإن غياب هذه النوعية من اللاعبين يجعل هذا الجيل عاجزًا عن التسجيل حتى مع حلول لامين ونيكو ويليامز بدلاء، فالحلول غابت تمامًا طوال 90 دقيقة وعندما حضرت أهدرها فيران توريس بروعنته المعتادة.سقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل السلبي المخيب أمام نظيره منتخب كاب فيردي، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026.

    ورغم السيطرة المطلقة لكتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي والاستحواذ الذي تجاوز حاجز السبعين بالمائة، إلا أن السلبية الهجومية والاستبسال الدفاعي للمنتخب الإفريقي بقيادة الحارس المخضرم فوزينيا، حرما لاروخا من تحقيق بداية قوية، لتنتهي المواجهة بنقطة لكل فريق فرضت علامات استفهام مبكرة حول مستقبل الإسبان في البطولة.



كأس العالم
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
السعودية crest
السعودية
السعودية
كأس العالم
أوروجواي crest
أوروجواي
أوروجواي
كاب فيردي crest
كاب فيردي
كاب فيردي