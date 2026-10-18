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Diego Simeone Jonathan David Atletico Madrid gfx (Goal only)Goal Ar Gemini
هيثم محمد

بعيدًا عن ضوضاء مورينيو .. 3 أسباب تجعل أتلتيكو وليس ريال مدريد منافس برشلونة فليك

فقرات ومقالات
أتلتيكو مدريد
التحليل الفني
إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد
إسبانيول
الدوري الإسباني
برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة
ريال مدريد
دييجو سيميوني

أتلتيكو يستعيد عافيته تحت الرادار

أتلتيكو مدريد يفوز من جديد، جملة غير معتاد سماعها ولكن في الأسابيع الأخيرة أصبحت متكررة في إسبانيا. فريق دييجو سيميوني حقق انتصاره السادس على التوالي في كل المسابقات مساء السبت على إسبانيول، ليصعد للمركز الثاني في سلم الليجا ويلفت الأنظار لصعوده المستمر بعيدًا عن الأعين التي اعتادت على مشاكله ومناوشاته فقط في الفترة الأخيرة.

نظرة مقربة على أتلتيكو مدريد وتجد أنه يملك من العوامل والظروف المصاحبة للفريق التي قد تجعله هو، وليس الجار ريال مدريد ومدربه جوزيه مورينيو الذي بدأ التفرغ لحربه النفسية ضد المنافسين، المنافس الرئيسي لبرشلونة في إسبانيا هذا العام، لنلقي نظرة ..

  • تحسن تصاعدي في المستوى

    بدأ أتلتيكو الموسم بصعوبة، تعادل مع فياريال في "ميتروبوليتانو" وخسارة من ليفربول في "أنفيلد" وأخرى من بيلباو في معقله، ومشاكل خوليان ألفاريز والصراع المفتوح على نجمه مع برشلونة، ليظن البعض أن "الروخي بلانكوس" مقبل على موسم جديد مخيب للآمال رغم الصرف بقوة والتدعيم في سوق الانتقالات.

    رويدًا رويدًا بدأ سيميوني يجد أقدامه ويثبت فريقه، الدفاع بدأ يستعيد صلابته، إذ استقبل هدفين فقط في سلسلة الانتصارات الستة، ويحسب لسيميوني استعادة مستوى لو نورمان بعد خيبة الاستبعاد من تشكيل إسبانيا في المونديال، وتطوير بوبيل الفائز مع "لاروخا" بكأس العالم وتحويله لمدافع متعدد المهام، واندماج الصفقة الأنجح كوتي روميرو سريعًا.

    خطة 4-4-2 الكلاسيكية تعمل بنجاح ولا تقف على لاعب كما كان الحال في الماضي مع جريزمان أو خوليان، بدخول عناصر مثل لي كانج وباريوس ودافيد وباينا، بالإضافة للعائد من الإصابة كاردوسو في الوسط، والصفقة الجديدة هيولومند، وهي كلها عوامل يجب الإشارة فيها إلى المدرب الأرجنتيني الذي يرد بصمت على الانتقادات بخصوص فقدانه للمسة في أتليتكو، والمطالبات برحيله بالنظر لراتبه الضخم وغياب البطولات والإنجازات.




  • وفرة الخيارات

    يملك أتلتيكو هذا الموسم بفضل سوق انتقالات القوي تشكيلة متنوعة وعميقة، لم يظهر التأثر بمشكلة خوليان ألفاريز وابتعاده عن مستواه وهز الشباك، إذ اندمج سريعًا جوناثان دافيد المُعار من يوفنتوس بخمس مساهمات تهديفية في الليجا حتى الآن.

    ليس فقط ألفاريز من يخيب في الهجوم ولكن سورلوث يعاني مع الإصابة ولوكمان بعيد عن مستواه، ولكن أتلتيكو وجد أسلحة أخرى، وهي التنوع في الحلول، أليكس بايينا كما فعل ضد إسبانيول، ولي كانج متعدد المراكز، وجوليانو سيميوني الذي رد على اتهامات محاباة والده له بالتألق يمين الملعب باستمرار، وإضافة أليخاندرو جريمالدو كحل فعال يسار الدفاع ومسدد فعال للكرات الثابتة، ما أعطى فريق سيميوني منافذ مختلفة لهز الشباك والوصول إليها.



    نحن نتحدث عن فريق يتألق ويعرف كيف يفوز وهو يعاني من غياب\انعدام خطورة أهم ثلاثة مهاجمين في صفوفه، فكيف يكون الحال عندما يستعيدون مستواهم؟

  • الكلاسيكو يساعد

    توقيت القمم في إسبانيا يخدم أتلتيكو، أولًا جاء الديربي ضد مدريد وهو في حالة تصاعدية وتراجع لفريق مورينيو، ليأتي الفوز ويمنحه التفوق نفسيًا وحسابيًا على الجار.

    الكلاسيكو الأسبوع المقبل سيدخله أتلتيكو في المركز الثاني خلف برشلونة بفارق خمس نقاط عنه، وأربعة عن ريال مدريد، وأي نتيجة ستخدم مصالحه، سواء بالاقتراب خطوة من القمة إذا تعثر المضيف، أو الابتعاد أكثر عن ملاحقه إذا فاز صاحب الأرض.



    وقبل بداية التوقف الدولي المقبل في نوفمبر مباشرة، سيستضيف أتلتيكو برشلونة في مدريد، مباراة ستحدد حقيقة قدرته على مقارعة الفريق الكتالوني الفائز في كل مبارياته حتى الآن في كل المسابقات، ما يجعل فارق الخمس نقاط بينهما منطقيًا ولا يلام عليه فريق سيميوني بالنظر لعثراته.

    أتلتيكو سيلعب قبل برشلونة محليًا مع ليفانتي وديبورتيفو، وقاريًا في مهمتين ألمانيتين مع شتوتجارت وبايرن، ولقاء الأخير سيسبق قمة برشلونة بأيام ولكن لمصلحته أنه سيلعب المباراتين (برشلونة وبايرن) في ملعبه بمدريد.

    العام الماضي رغم خروجه خالي الوفاض رغم المنافسة للأمتار الأخيرة في كل البطولات ولكن أتلتيكو مدريد هو من أضاع على برشلونة الثلاثية، وهو من انتصر عليه في كامب نو بدوري الأبطال وأقصاه من ربع النهائي، ولذا هو يعرف كيف يواجه برشلونة فليك المرعب.

    المؤشرات الأولية تشير إلى دخول أتلتيكو مدريد أجواء المنافسة وامتلاكه العناصر لتثبيت أقدامه فيها والظروف تلعب لصالحه أيضًا، بانتظار رؤية إذا كان سينجح سيميوني ورجاله في استغلالها أم تكرار عثرات المواسم الأخيرة وخيبات الأمل المتكررة.

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