بعد هجومه على حسام حسن ومصر .. مدرب سويسرا يتهم التحكيم بالتسبب في الخسارة ضد الأرجنتين

سقط بريل إمبولو، بعد فترة وجيزة من تسجيل السويسريين هدف التعادل 1-1، إثر اصطدام مع لياندرو باريدس. وأصدر الحكم بينيرو بطاقة صفراء للاعب الوسط الأمريكي الجنوبي. لكن بعد ذلك، تدخل نظام الفيديو المساعد (VAR)، الذي أظهر أن اللاعب السويسري قد تظاهر بالسقوط قبل التلامس مع باريدس.

البروتوكول الجديد ينص، في الواقع، على تدخل التكنولوجيا حتى في الحالات التي يمكن فيها تحديد تبادل العقوبات (حتى بين لاعبي فرق مختلفة) وحالات التمثيل.

ولهذا السبب، تم استدعاء بينيرو إلى شاشة المراقبة، حيث تمكن من ملاحظة أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها باريدس كانت غير عادلة تمامًا.

توجه الحكم البرتغالي لإشهار البطاقة الصفراء في وجه إمبولو، الذي كان قد حصل بالفعل على بطاقة صفراء سابقة.



