Getty Images Sport
بعد كأس العالم بأيام.. ميسي يخاطر بعقوبة جديدة وسون ينضم له!
- Getty
تم اختيار تشكيلة قوية
تشكيلة نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم قوية كما كان متوقعًا، حيث تعاون المشجعون ووسائل الإعلام واللاعبون لتشكيل فريق مثير للإعجاب:
حارس المرمى: براين شواكي (ناشفيل إس سي)
الظهير الأيسر: أنتوني ماركانيتش (مينيسوتا يونايتد)، قلب الدفاع: مبيكيزيلي مبوكازي (شيكاغو فاير) وتيم ريم (شارلوت إف سي) الظهير الأيمن: آندي ناجار (ناشفيل إس سي)
لاعب خط الوسط الدفاعي: سيباستيان بيرهالتر (فانكوفر وايتكابس) لاعبو خط الوسط الهجومي: زافيير جوزو (ريال سولت ليك) وهاني مختار (ناشفيل إس سي)
المهاجمون: هوغو كويبرز (شيكاجو فاير)، سون هيونج-مين (لوس أنجلوس)، وليو ميسي (إنتر ميامي)
- Getty
بعض الترشيحات المهمة لأول مرة
تضم التشكيلة ستة لاعبين يشاركون في مباراة كل النجوم للمرة الأولى. ويبرز من بين الوافدين الجدد الشاب زافيير جوزو، الذي ترددت شائعات عن انتقاله إلى أستون فيلا. كما تم اختيار سون للمرة الأولى، والذي كان من المتوقع أن يُختار لو كان قد انضم إلى الدوري في وقت أبكر من الصيف الماضي. ويكمل ماركانيتش، وشواكي، وكويبرز، ومبوكازي قائمة الوجوه الجديدة.
تم اختيار تيم ريم للانضمام إلى التشكيلة للمرة الثانية، لكنها المرة الأولى منذ 15 عامًا. كان قد انضم إلى التشكيلة في عام 2011 عندما كان يلعب مع فريق نيويورك ريد بولز.
- Getty
هل سيحضر ميسي؟
شهدت مباراة كل النجوم العام الماضي جدلاً كبيراً. فقد تم اختيار كل من ميسي وزميله في إنتر ميامي جوردي ألبا للانضمام إلى التشكيلة. لكن لم يحضر أي من اللاعبين المباراة. وتم إيقاف الثنائي لمباراة واحدة بسبب تصرفاتهما. وأكدت رابطة دوري كرة القدم الأمريكية لموقع GOAL أن من يتغيب عن المباراة سيتلقى نفس العقوبة:
"وفقًا لقواعد الدوري، فإن أي لاعب لا يشارك في مباراة كل النجوم دون موافقة مسبقة من الدوري لن يكون مؤهلاً للمشاركة في المباراة التالية لناديه"، حسبما ذكر الدوري في بيان.
- Getty
لم يتم الإعلان عن تشكيلة نجوم الدوري المكسيكي بعد
مرة أخرى، سيواجه نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم نخبة لاعبي الدوري المكسيكي، ولم تكشف الرابطة بعد عن قائمة اللاعبين المختارين، على الرغم من أنه تم الإعلان عنها في منتصف يونيو من العام الماضي - أي قبل حوالي شهر من موعد المباراة. وستُقام مباراة هذا العام في ملعب "بانك أوف أمريكا" بمدينة شارلوت في 29 يوليو.