بعد كابوس السوبر الإيطالي.. دي وينتر يتأهب لـ"الانتقام" من هويلاند في قمة نابولي وميلان!

في الرياض، فاز نابولي بنتيجة 2-0، ليحجز بطاقة العبور إلى النهائي الذي فاز به لاحقًا على حساب بولونيا. سجل الفريق هدفًا في كل شوط، الأول عبر نيريس والثاني عن طريق هويلاند. فوز مستحق تمامًا.

لكن دور الدنماركي لم يقتصر على التسجيل والفوز بالمباراة فحسب: بل سيطر عليها بالطول والعرض. ومن كان مراقبه المباشر؟ إنه دي وينتر بالذات.

لعب لاعب جنوى السابق تلك المباراة منذ البداية، لكنه خرج منها محطمًا. في لقطة الهدف الأول لنابولي، كان هو من يراقب هويلاند، الذي أبعده في منطقة الجزاء ليمرر الكرة المناسبة لنيريس. وتكرر السيناريو في الهدف الثاني، مع فارق أن اللاعب الأعسر أخذ الأمور على عاتقه وسدد كرة قوية في شباك ماينان.

النتيجة: عاش هويلاند في المملكة العربية السعودية واحدة من أفضل أمسياته الفردية خلال الموسم، بينما عاش دي وينتر أسوأ أمسية له على الإطلاق. كانا هما الرمزان الحقيقيان - أحدهما إيجابي والآخر سلبي - للنتيجة النهائية.



