Hojlund De Winter Napoli Milan
Stefano Silvestri

بعد كابوس السوبر الإيطالي.. دي وينتر يتأهب لـ"الانتقام" من هويلاند في قمة نابولي وميلان!

يعود الدنماركي راسموس هويلاند والبلجيكي كوني دي وينتر لمواجهة بعضهما البعض بعد ثلاثة أشهر ونصف من مبارزتهما في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، والتي اكتسحها قلب هجوم نابولي على حساب مدافع ميلان. لكن منذ تلك اللحظة، تغير شيء ما.

سينزل كل من هويلاند ودي وينتر إلى أرض الملعب منذ البداية في المباراة الختامية للجولة مساء الاثنين بين فريقي أنطونيو كونتي وماسيميليانو أليجري: مباراة قمة حقيقية، ومواجهة مباشرة على المركز الثاني ستكشف الكثير عن الصراع على لقب الدوري "السكوديتو".

لكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب. الحقيقة هي أن مواجهة هويلاند ضد دي وينتر ستكون بمثابة تحدٍ استثنائي ومبارزة شخصية تبدو غريبة، لم يكن ليتوقعها أحد قبل بضعة أشهر، لكنها ملموسة وحقيقية.


الدوري الإيطالي على stc tvشاهد الآن


  • المواجهة المفقودة في مباراة الذهاب

    لم يلتقِ هويلاند ودي وينتر في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" (مياتزا) في نهاية سبتمبر وانتهت بفوز ميلان 2-1: لقد كانت ببساطة مسألة توقيت مختلف.

    أشرك كونتي قلب هجوم أتالانتا ومانشستر يونايتد السابق منذ البداية، كعادته. لكن في الدقيقة 73، استدعاه المدرب إلى مقاعد البدلاء وأشرك لوكا بدلاً منه. وبعد ست دقائق، دخل البلجيكي بديلاً لتوموري لضخ دماء جديدة في خط الدفاع.

    تغير كل شيء بعد حوالي ثلاثة أشهر، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي. هناك، تبارز هويلاند ودي وينتر. وهي ليلة لا نزال نتذكرها حتى اليوم.

    NEW stc tv Serie A GoalGetty Images


    • إعلان
  • Hojlund Napoli MilanGetty Images

    هيمنة هويلاند

    في الرياض، فاز نابولي بنتيجة 2-0، ليحجز بطاقة العبور إلى النهائي الذي فاز به لاحقًا على حساب بولونيا. سجل الفريق هدفًا في كل شوط، الأول عبر نيريس والثاني عن طريق هويلاند. فوز مستحق تمامًا.

    لكن دور الدنماركي لم يقتصر على التسجيل والفوز بالمباراة فحسب: بل سيطر عليها بالطول والعرض. ومن كان مراقبه المباشر؟ إنه دي وينتر بالذات.

    لعب لاعب جنوى السابق تلك المباراة منذ البداية، لكنه خرج منها محطمًا. في لقطة الهدف الأول لنابولي، كان هو من يراقب هويلاند، الذي أبعده في منطقة الجزاء ليمرر الكرة المناسبة لنيريس. وتكرر السيناريو في الهدف الثاني، مع فارق أن اللاعب الأعسر أخذ الأمور على عاتقه وسدد كرة قوية في شباك ماينان.

    النتيجة: عاش هويلاند في المملكة العربية السعودية واحدة من أفضل أمسياته الفردية خلال الموسم، بينما عاش دي وينتر أسوأ أمسية له على الإطلاق. كانا هما الرمزان الحقيقيان - أحدهما إيجابي والآخر سلبي - للنتيجة النهائية.


  • وجهًا لوجه من جديد

    من المؤكد أن يعود هويلاند ودي وينتر للوقوف وجهًا لوجه مساء الاثنين على ملعب "مارادونا". بمعنى أن كلاهما ضامن لتواجده ضمن خيارات مدربيهما الأساسية.

    سيلعب هويلاند أساسيًا مرة أخرى، وسيقود هجوم نابولي، وسيكون النقطة المرجعية للفريق الأزرق. يأتي ذلك بعد خيبة الأمل الكبيرة بفشله في التأهل لكأس العالم مع الدنمارك، وهو يسعى للتعويض. وسيتعين عليه مجددًا سد فراغ غياب لوكاكو، الذي لم يعد بعد ومن المتوقع ظهوره في منتصف الشهر.

    سيلعب دي وينتر أيضًا لسبب بسيط: لا يزال جابيا غائبًا بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب فتق إربي، واقتربت عودته، لكنه لن يكون متاحًا في مباراة نابولي بعد.

  • شيء ما قد تغير

    الفارق مقارنة بمباراة نابولي وميلان في كأس السوبر، من وجهة النظر هذه، هو أمر واحد: دي وينتر ذلك لم يعد موجودًا. بمعنى أنه لم يعد هناك ذلك المدافع التائه، الذي كان يتلقى الضربات من هويلاند ويسقط أرضًا تقريبًا دون أي مقاومة.

    تحسن كوني في الأشهر الأخيرة، واكتسب الثقة، وساعده اللعب كأساسي في التعود على قميص ميلان. وكذلك على دوره كقلب دفاع في خط دفاعي مكون من ثلاثة لاعبين، هو الذي لعب في أماكن متعددة خلال مسيرته، لكنه فنيًا تم جلبه من جنوى ليلعب كمدافع ثالث على يمين الوسط.

    في شهر يناير، صرح أليجري بأن ميلان لن يبحث عن مدافع إضافي، في ظل وجود دي وينتر الذي يتطور مستواه. ورد اللاعب في مقابلة أجراها في فبراير مع صحيفة توتوسبورت: "الثقة في كرة القدم تصنع الفارق، وسماعها كلمات من مدربك، ثم عيشها في الواقع، يساعد كثيرًا".

    مباراة واحدة تبرز على وجه التحديد: ديربي الغضب ضد إنتر ميلان في 8 مارس. فاز ميلان 1-0، واختفى بيو إسبوزيتو وبوني تمامًا عن المشهد. ساهم دي وينتر (KDW) في تقييد حركتهم، وقدم أداءً ممتازًا. لم يكن الأداء الوحيد، لكنه الأكثر أهمية لفهم كيف أصبح لاعب جنوى السابق الآن قادرًا على مواجهة حتى أفضل المهاجمين في الليالي الحاسمة حقًا: لقد تم تحذير هويلاند.

