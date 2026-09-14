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rooney(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

ترجمه

بعد أزمة التحكيم في ديربي مانشستر.. روني ينفجر غاضبًا: كفى تقنية فيديو!

واين روني
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
إرلينج هالاند

أدلى مهاجم مانشستر يونايتد السابق برأيه بعد الجدل التحكيمي في ديربي مانشستر

واين روني انتقد بشدة تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) بعد الهزيمة المثيرة للجدل التي مُني بها مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 أمام مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد. وحُسمت مباراة الديربي بهدف سجله إيرلينج هالاند، والذي أُلغي في البداية بداعي التسلل قبل أن يُحتسب بعد تدخل تقنية الفيديو المساعد.

وقد أصبح هذا القرار منذ ذلك الحين محل تدقيق كبير: ففي بناء الهجمة، يُقال إن إنزو فيرنانديز، الذي كان في وضعية تسلل (اعتُبر غير مؤثر في اللعب)، أثّر على حارس مرمى يونايتد. وقد اعترفت لاحقًا هيئة حكام المباريات المحترفين نفسها بالخطأ، مقرّةً بأن تقنية الفيديو المساعد كان يجب أن تنصح الحكم بإجراء مراجعة على أرض الملعب، واعتذرت لمانشستر يونايتد.

  • ثم طالب روني بغضب بإلغاء تقنية الفيديو المساعد للحكم في الدوري الإنجليزي الممتاز: "لقد سئمت من تقنية الفيديو المساعد. إنها مروعة. إنها تسلب كرة القدم كل المشاعر والحماس. عدم احتساب فيرنانديز في موقف تسلل أمر مذهل ببساطة".

    لم يكن هدف هالاند اللحظة المثيرة للجدل الوحيدة في الديربي: فقد طُرد فيل فودين بعد ركله برونو فيرنانديش. كما اعترف مدرب مانشستر سيتي إنزو ماريسكا بأن البطاقة الحمراء كانت صحيحة، رغم أنه رأى أن فيرنانديش كان يستحق الطرد أيضاً لدوره في الحادثة.


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