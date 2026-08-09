بعد عصيان أوامر النادي .. برشلونة محبط من تصرفات دي يونج الأخيرة

يبدو أن برشلونة قد وصل إلى نقطة اللاعودة مع فرينكي دي يونج، بحسب التقارير، مع استمرار لاعب الوسط الهولندي في رفض التوصيات الطبية المتعلقة بإصابة مستمرة في القدم.

ولم يظهر نجم أياكس السابق مع الفريق الكتالوني منذ المراحل الأخيرة من الموسم الماضي، وهو يواجه الآن غياباً طويلاً عن الملاعب قد يمتد إلى ستة أشهر.