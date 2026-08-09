بعد عصيان أوامر النادي .. برشلونة محبط من تصرفات دي يونج الأخيرة

وإلى جانب حالة الجمود الطبي الراهنة، ثمّة شعور دفين بالاستياء داخل النادي إزاء ما يُنظر إليه على أنه أولويات دي يونج خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وتشير التقارير إلى أنّ كثيرين داخل مكاتب كامب نو يرون أنّ اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لم يقدّم أقصى ما لديه خلال المرحلة الأخيرة من موسم 2025-26، إذ بدا أنّ تركيزه الأساسي انصبّ على الوصول إلى كأس العالم بكامل لياقته رفقة منتخب هولندا.
وخلال فتراته المتكررة من الغياب، شهد دي يونج تهديدًا لمكانته المضمونة في التشكيلة الأساسية من مواهب صاعدة ونجوم راسخين على حدّ سواء. فقد بات صعود مارك برنال وعودة جافي يعنيان أنّ دي يونج لم يعد المحور الذي لا غنى عنه في مرحلة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. بل إنه لم يشارك في المباراتين الأخيرتين من الموسم المحلي قبل أن يلتحق مباشرة بالمنتخب الوطني بقيادة رونالد كومان.