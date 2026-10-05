بعد صدامه مع جيسوس.. رئيس الاتحاد البرتغالي يتدخل لحسم مستقبل رونالدو الدولي

ورغم العاصفة التي أثيرت، أعلن رئيس الاتحاد البرتغالي بروينسا دعمه الكامل لقائد المنتخب الوطني. وسعى إلى تهدئة الأوضاع من خلال تذكير الجماهير بإسهامات رونالدو التاريخية لبلاده.

ونقلت شبكة "إي إس بي إن" عن بروينسا قوله: "نحن نتحدث عن أعظم لاعب في التاريخ، لاعب قدم أكثر من عقدين من الزمن لكرة القدم البرتغالية".

وأضاف: "سيكون دائمًا جزءًا من هذا الفريق إذا كان لائقًا فنيًا للعب. كريستيانو يعلم ذلك، وهو يدرك حقيقة هذا الشعور. ما حدث كان مجرد سوء فهم ويجب حله داخليًا".