بعد شائعات العودة .. كروس يرد علنًا للمرة الأولى على توليه منصبًا إداريًا في ريال مدريد

اعتزل كروس مسيرته في عام 2024 بعد عشر سنوات قضاها مع ريال مدريد، فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا خمس مرات وبالدوري الإسباني أربع مرات. ومع ذلك، خيب النادي الآمال بشكل كبير خلال الموسمين الماضيين. بدأ هذا الموسم برحيل مدرب ليفركوزن السابق تشابي ألونسو، ورغم تولي ألفارو أربيلوا زمام الأمور، لم تتحسن الأداء.

وقد خرج الفريق بالفعل من كأس الملك، ويبتعد بفارق تسع نقاط عن متصدر الدوري برشلونة مع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم، كما خرج من دوري أبطال أوروبا في مرحلة ربع النهائي بعد خسارته مرتين أمام بايرن ميونيخ (1-2، 3-4). ويبدو الآن أن الموسم سيختتم دون أي ألقاب بالنسبة لنادٍ اعتاد على الفوز بالبطولات.

ومن المتوقع الآن على نطاق واسع أن يغادر أربيلوا النادي؛ حيث تصف صحيفة "ذا أثليتيك" احتمال انفصال الطرفين قبل الصيف بأنه "محتمل جدًا". وبعد الهزيمة في ملعب أليانز أرينا، أصر الإسباني على أنه "سيحترم كل قرار" يتخذه النادي.