بعد شائعات الرحيل عن مانشستر سيتي الموسم المقبل .. جوارديولا يُلمح لقراره النهائي

تحدث جوارديولا عن حماسه المستمر تجاه منصبه والبيئة التي تم تهيئتها في ملعب الاتحاد. كما أشاد مدرب مانشستر سيتي بالاستقرار الذي يسود النادي.

وقال جوارديولا، وفقاً لصحيفة"جارديان": "ما كنت لأبقى 10 سنوات، حتى مع تحقيق ألقاب رائعة، لو لم تكن لدي بيئة رائعة". "الآن أشعر أكثر، لا أعرف، بالسعادة، أو ربما ليس بالسعادة، لكن لا أعرف، ما زلت أمتلك طاقة لا تصدق، وما زلت في حالة جيدة جداً، وأتي إلى هنا للعمل في يوم عطلتي".

وأضاف: "أحب عندما عاد جوندو [إلكاي جوندوجان] من برشلونة وقال: 'مانشستر سيتي هو الأفضل، الأفضل'. تعلمون، عندما يحدث ذلك، فإننا نسير في الاتجاه الصحيح. لهذا السبب نحن نشارك باستمرار في دوري أبطال أوروبا منذ 12 أو 13 أو 14 عاماً. لهذا السبب ننافس دائماً على الألقاب، لأنهم يتسمون بالثبات في التكتيكات والأنظمة واللاعبين والمدربين. الأمر أشبه بفقاعة تجعل الناس يشعرون بالراحة".